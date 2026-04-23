Choque de camiones y corte de la ruta 6 sentido Campana

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Publicado el jueves 23 de abril de 2026

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Dos camiones chocaron en el mediodía de este jueves en la ruta 6 altura río Luján.

Al parecer un auto le frenó de golpe a un camión y con la intención de no chocarlo se desvía al segundo carril y embiste de atrás a otro camión que venía más lento.

Como consecuencia del accidente bomberos trasladó a dos personas al hospital local y se cortaron completos los dos carriles de la ruta 6 sentido campana desviando a todos los vehículos por ruta 192.

Publicado el jueves 23 de abril de 2026