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Chocaron un auto y una moto en pleno centro de Luján

Calles mojadas por lluvia.



Publicado el lunes 3 de agosto de 2026

Un automóvil y una motocicleta protagonizaron un accidente de tránsito este lunes en la intersección de las calles Sarmiento y Mitre, en el centro de Luján.

Por causas que se intentan establecer, los dos vehículos colisionaron en esa esquina, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia. En el lugar trabajó personal policial para ordenar el tránsito y asistir a los involucrados.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre la gravedad de las lesiones de los ocupantes.

Publicado el lunes 3 de agosto de 2026

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