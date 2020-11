Siempre predispuesto. Siempre. En la Cooperativa Eléctrica donde trabajaba. Y su otro trabajo-pasión entrenador de arqueros.

Falleció hoy por la tarde el querido Marcelo Benavidez. Hizo historia en Flandria al formar parte de la dupla en el ascenso al Nacional B.

Un choque Fabián en tal esquina, me avisaba.

En la calle, en la sede de la eléctrica. En la cancha. Atento.Siempre atento.

Un amigo me explicó que pasó por Luján, no sabía si por Alem, que se fue con la dupla Orsi-Gómez a Almagro, que San Martín de Tucumán que tal y tal. No puedo escribir. Me cuesta. Dejaba la cancha de pádel y el próximo turno era el mío. Ahí se fue al pedir sentarse porque le faltaba el aire antes de terminar el partido.

Vivió intensamente. Querido. Conocido. Se fue Marcelo. Un beso inmenso a Mayra, su esposa, a Leandro su cuñado. A toda su familia. A sus hijos. A todos los familiares y amigos.

Nos dejó haciendo deporte. Se fue. No era mi amigo. Conmigo un gran tipo. Por eso el título. Por eso no paro de temblar estando tan cerca aunque sea de intentar reanimarlo como si hizo bomberos y médicos de una empresa privada. Por eso. Chau Marcelo.

Publicado el lunes 16 de noviembre de 2020