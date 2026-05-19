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El Municipio de Luján informó que dio inicio a un nuevo ciclo de charlas itinerantes sobre prevención de maltratos y estafas a las personas mayores, que se desarrollan en centros de jubilados y sociedades de fomento de todo el distrito.

“Es un tema que venimos trabajando mucho en los últimos años y que a partir de estas charlas tenemos la posibilidad de llevarlo a las instituciones comunitarias del distrito. Es una propuesta importante para informar a nuestras personas mayores cuáles son los tipos de maltrato y estafas más frecuentes, y cómo pueden actuar en caso de padecerlos. La participación es clave para construir una comunidad que cuide y respete a las personas mayores”, explicó el Subdirector de Promoción de Derechos de Personas Mayores, Adrián Caporales.

La propuesta está a cargo del equipo técnico de la Subdirección y busca generar un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la protección de los derechos de los adultos mayores, e incluye temas como el concepto de adulto mayor en las normas vigentes, el significado de trato digno, tipos de maltrato, medidas de prevención y canales de denuncia, y estafas digitales, entre otros.

Las charlas comenzaron a desarrollarse el pasado mes de abril y hasta la fecha ya se realizaron en la Sociedad de Fomento del barrio Lanusse, el Centro de Jubilados de la localidad de Olivera y el Centro de Jubilados del barrio XXIII. En el mes de junio llegarán al Centro de Jubilados Villa Flandria.

Para reservar una fecha, las instituciones que las soliciten deben comunicarse al teléfono 422189, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

En este sentido, cabe recordar que la Subdirección cuenta con un equipo técnico permanente que asesora y asiste a las personas mayores que sufren situaciones de maltrato, integrado por un abogado, una psicóloga y una trabajadora social.

Publicado el martes 19 de mayo de 2026