Cerveceros sigue creciendo en el hockey femenino

Publicado el martes 14 de octubre de 2025

El equipo de Primera de Cerveceros tuvo una destacada actuación en una nueva fecha de la Liga Mercedina Femenina.

En cancha de Mercedes, se impuso con autoridad por 3 a 0 frente a Suipacha.



Los goles fueron convertidos por Paulina Justo, Azul Mendoza y Lara Esposatto, en una sólida demostración colectiva que le permitió al conjunto cervecero mantenerse entre los primeros puestos de la tabla.



Bajo la conducción técnica de Mariana Martínez y Catalina Giacoia, el plantel continúa mostrando regularidad, compromiso y una clara identidad de juego que lo posiciona como uno de los protagonistas del certamen.

Mami Hockey: competencia y camaradería en la Liga Mercedina

El pasado domingo 12 de octubre, las Mamis Hockey de Cerveceros también tuvieron participación en la Liga Mercedina, dentro de la Categoría A. En una jornada intensa y con varios encuentros, los resultados fueron:

Cerveceros B 0 – Lujaneras 3

Cerveceros B 0 – Riestra 0

Cerveceros B – Villa Manchi 3

Más allá de los resultados, el grupo continúa afianzando su juego y disfrutando del espíritu competitivo que caracteriza al hockey social. Bajo la dirección de Florencia Pighin, las Mamis siguen representando al club con entusiasmo, trabajo en equipo y una gran energía dentro y fuera de la cancha.

