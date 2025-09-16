Lunes 15 de septiembre de 2025
Cerveceros imparables en la Liga de San Andrés de Giles: empate del B y goleada del A

Publicado el lunes 15 de septiembre de 2025

Este domingo se disputó la cuarta fecha de la Liga de Fútbol de Primera División de San Andrés de Giles, en la cancha del Club Cucullú.

En el primer partido de la jornada, Cerveceros B igualó 1 a 1 frente a Club Solís B. El gol del conjunto de Cerveceros lo marcó Valentino Ghigliano.

Por su parte, Cerveceros A se impuso con una contundente goleada por 5 a 0 ante Club Rawson, en un encuentro correspondiente a la Zona A. Leonardo Gómez fue la gran figura del partido con tres tantos, mientras que Maximiliano Lescano también se hizo presente en el marcador.

De esta manera, ambos equipos de Cerveceros se mantienen invictos en el torneo y continúan en lo más alto de la tabla de posiciones.



