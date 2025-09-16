Cerveceros imparables en la Liga de San Andrés de Giles: empate del B y goleada del A

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Este domingo se disputó la cuarta fecha de la Liga de Fútbol de Primera División de San Andrés de Giles, en la cancha del Club Cucullú.



En el primer partido de la jornada, Cerveceros B igualó 1 a 1 frente a Club Solís B. El gol del conjunto de Cerveceros lo marcó Valentino Ghigliano.



Por su parte, Cerveceros A se impuso con una contundente goleada por 5 a 0 ante Club Rawson, en un encuentro correspondiente a la Zona A. Leonardo Gómez fue la gran figura del partido con tres tantos, mientras que Maximiliano Lescano también se hizo presente en el marcador.



De esta manera, ambos equipos de Cerveceros se mantienen invictos en el torneo y continúan en lo más alto de la tabla de posiciones.





?

Publicado el lunes 15 de septiembre de 2025