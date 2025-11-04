Cerveceros de Luján sigue sumando en distintas disciplinas

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Hockey Cerveceros

La Primera de Cerveceros, que participa en la Liga Mercedina, le ganó 6 a 4 a Club Huracán. Con este resultado, el equipo finalizó en la primera posición de la tabla y ahora espera los Play Off para la definición del torneo. El plantel es dirigido por Catalina Giacoia y Mariana Martínez.

Hockey Máster

En Mercedes se disputaron las finales de la Copa Máster Femenino. Cerveceros C empató sin goles con Racing Azul, ganó 2 a 1 frente a Ateneo Azul y perdió 1 a 0 ante Parque C, quedándose con el séptimo lugar en la Categoría B y con el Premio Fair Play.



Por su parte, Cerveceros A empató 0 a 0 con LRC Azul, cayó 1 a 0 ante Areco y perdió también 1 a 0 frente a PAC Azul, logrando el cuarto puesto en la misma categoría. Ambos equipos integran el Mamis Hockey de Cerveceros, bajo la dirección técnica de Florencia Pighin.

Fútbol Cerveceros

En la cancha de Cucullú, por el torneo de la Liga de San Andrés de Giles, Cerveceros A venció 5 a 1 a Juventud San Andrés por la Zona A. En tanto, Cerveceros B goleó 10 a 0 a Club Victoria por la Zona B. Ambos equipos mantienen el invicto en el torneo de Primera de Fútbol.

Publicado el lunes 3 de noviembre de 2025