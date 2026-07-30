Celebración por el día de la Pachamama en el Museo Udaondo

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Será el viernes 31 de julio, con un encuentro en la huerta del predio bajo el lema “Agradecer a la Tierra, sembrar comunidad”. La actividad, impulsada por el Instituto Cultural, es de entrada libre y gratuita.

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo invita este viernes 31 de julio, a las 12:00 hs, a los festejos por el Día de la Pachamama. Dicho encuentro comunitario se llevará a cabo en la huerta del museo para reconocer y agradecer a la Madre Tierra, recuperando saberes y prácticas ancestrales de los pueblos originarios de nuestro territorio. Esta propuesta, con entrada libre y gratuita, es impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad propone un espacio de reflexión sobre nuestra relación con el ambiente, la importancia del cuidado de la naturaleza y la construcción de vínculos más respetuosos y solidarios con el entorno, en sintonía con los principios de la Educación Ambiental Integral.

Para comenzar se realizará una bienvenida con una breve introducción sobre el significado del Día de la Pachamama, su origen y la importancia de las cosmovisiones indígenas en la construcción de una relación equilibrada con la naturaleza.

Luego, se realizará una ceremonia colectiva inspirada en la práctica del corpachar, ofreciendo a la tierra semillas, hierbas aromáticas, flores y agua como gesto de gratitud y reciprocidad.

La ceremonia de ofrendas a la Pachamama es un ritual ancestral de nuestros pueblos mediante el cual se agradece a la Madre Tierra por los alimentos, la salud, el trabajo y la vida, y se le pide protección y abundancia para el nuevo ciclo que comienza en agosto.

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Publicado el miércoles 29 de julio de 2026