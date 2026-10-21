CCA ofrece seguros con descuentos y atención personalizada en Luján

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CCA Consultora de Seguros, ubicada en 25 de Mayo 485, brinda cobertura para vehículos, viviendas, comercios y profesionales. Además, ofrece un 20% de descuento en pólizas nuevas de automotor.

En pleno centro de Luján, CCA Consultora de Seguros ofrece asesoramiento personalizado para quienes buscan proteger sus bienes y contar con respaldo ante distintos imprevistos. Desde su oficina de 25 de Mayo 485, un equipo especializado trabaja con alternativas adaptadas a las necesidades de cada cliente.

La consultora cuenta con seguros para autos y motos, accidentes personales, combinado familiar, integral de comercio, integral de consorcio y responsabilidad civil profesional, con opciones destinadas tanto a particulares como a comerciantes y trabajadores independientes.

Uno de los principales atractivos es la promoción del 20% de descuento en pólizas nuevas de automotor, una oportunidad para quienes buscan contratar un seguro o comparar alternativas para su vehículo.

Desde CCA también destacan que los costos de los seguros en Luján pueden resultar más convenientes que en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según la cobertura y las condiciones de cada póliza.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 9 a 17, con asesoramiento para cotizar, elegir la cobertura adecuada y gestionar los trámites.

Los interesados pueden acercarse a la oficina, ubicada en 25 de Mayo 485, o comunicarse al 2323 29-3316 para realizar consultas y conocer las opciones disponibles.

Publicado el miércoles 21 de octubre de 2026