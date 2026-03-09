CCA Consultora de Seguros llegó a Luján

Publicado el domingo 8 de marzo de 2026

Somos CCA Consultora de Seguros, Productores Asesores de Seguros con más de 11 años de experiencia en el rubro asegurador.

Representamos a una compañía que llega a Luján con presencia en CABA y Zona Oeste, caracterizada por su firme compromiso en la resolución de siniestros y por brindar respuestas rápidas y eficaces a cada asegurado.

Trabajamos con más de 10 compañías, evaluando cada caso según el riesgo a asegurar para ofrecer siempre la mejor alternativa.

Con un sello familiar, nuestra marca ya cumple 10 años desde aquella primera oficina que abrimos en 2015 en la localidad de Ituzaingó.

En marzo, con mucho esfuerzo, inauguramos nuestra oficina en Luján, en 25 de Mayo 485, con el objetivo de continuar por el mismo camino: generar confianza, cercanía y un asesoramiento personalizado para cada cliente.

Ofrecemos una alternativa diferente en seguros, con atención directa y profesional.

📍 Oficina en Luján: 25 de Mayo 485

📲 WhatsApp: 2323 29-3316

📱 Instagram: CCA Consultora de Seguros

📘 Facebook: CCA Consultora de Seguros

🌐 Web: www.ccaconsultoradeseguros.com

