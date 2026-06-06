Cayó tras robar una moto y descubrieron que era buscado por la Justicia

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La Policía detuvo en las últimas horas a un hombre de 40 años acusado de sustraer una motocicleta en la ciudad de Luján. Al identificarlo, los efectivos constataron además que sobre él pesaba un pedido de captura activo en una causa por lesiones graves agravadas contra un integrante de una fuerza de seguridad.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Luján Primera, en el marco de las tareas preventivas y de patrullaje que se desarrollan habitualmente en el distrito. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso fue interceptado en la intersección de avenida Fray Manuel de Torres y Monjardín.

De acuerdo a la investigación, momentos antes el hombre había robado una motocicleta Motomel 110 cc de color azul que se encontraba estacionada sobre la calle Ugarteche al 900. Para concretar el hecho, habría forzado el tambor de arranque del rodado, propiedad de una vecina de 37 años.

Al ser identificado por los uniformados, el sospechoso intentó ocultar su verdadera identidad aportando datos falsos. No obstante, tras las averiguaciones correspondientes, los efectivos lograron establecer quién era realmente.

Fue entonces cuando se comprobó que registraba una orden de detención activa requerida por la Ayudantía Fiscal de Luján, en el marco de una causa por lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra un miembro de una fuerza de seguridad.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10 del Departamento Judicial Mercedes, desde donde se avaló el procedimiento policial y se convalidó la aprehensión por el delito de robo de motovehículo. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

Publicado el sábado 6 de junio de 2026