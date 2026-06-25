Cayó el presunto líder de una banda de “Piratas del Asfalto” que operaba en rutas de la región

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Una investigación desarrollada por la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Carmen de Areco, con la colaboración de la DDI Luján, permitió avanzar sobre una organización dedicada al robo de cargas en tránsito y culminó con la detención de quien sería uno de sus principales referentes.

La causa se inició a raíz de un hecho ocurrido el 11 de junio de 2025 sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del peaje de Solís, donde fue asaltado el conductor de un camión que transportaba una importante carga de miel.

Según se informó, la víctima circulaba a bordo de un Mercedes Benz perteneciente a una empresa de transporte cuando fue interceptada por una camioneta Peugeot Partner blanca. Dos hombres armados obligaron al chofer a detenerse y posteriormente se apoderaron tanto del vehículo como de la mercadería transportada.

Tras varias horas, el camionero fue liberado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin sufrir lesiones.

A partir de la denuncia, los investigadores realizaron un amplio trabajo de recolección de pruebas que incluyó análisis de cámaras de seguridad, estudios de comunicaciones telefónicas y distintas tareas de inteligencia. Como resultado, lograron identificar el vehículo presuntamente utilizado durante el robo y avanzar sobre la identidad de uno de los sospechosos.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía interviniente solicitó órdenes de allanamiento y detención, medidas que fueron autorizadas por la Justicia y ejecutadas en las últimas horas.

Durante los procedimientos fue detenido un hombre acusado de integrar y liderar la organización investigada. Además, los efectivos secuestraron la camioneta señalada en la causa, teléfonos celulares, documentación y otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

El imputado enfrenta cargos por robo agravado de mercadería en tránsito, mientras que la pesquisa continúa abierta para determinar la posible participación de otros integrantes de la banda y establecer si se encuentra vinculada a hechos similares registrados en corredores estratégicos para el transporte de cargas, como las rutas nacionales 7 y 8 y la Ruta Provincial 192.

Publicado el jueves 25 de junio de 2026