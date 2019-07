Casset: “Por una nueva vida cultural lujanense con acompañamiento, transformación y coordinación”

Reunión con diversas instituciones y puesta en común de ejes centrales en la gestión cultural.

El jueves por tarde, en una concurrida reunión, se llevó a cabo el encuentro del precandidato a intendente Fernando Casset con entidades y referentes de la cultura local. Asistieron representantes de la Comisión de Amigos del Teatro Municipal, el Coro Municipal, los Amigos del Museo de Bellas Artes, la Sociedad y Alianza Francesa, la Junta Municipal de Estudios Históricos, la Comisión de Amigos del Museo de la Ciudad, el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, la Asociación de Docentes Jubilados, el Grupo Emaús, el Teatro La Mariana y la Biblioteca Jean Jaurés.

“Me dicen que no tienen antecedentes de una convocatoria como esta. Y, quiero decir con total honestidad, que así serán las medidas que encaremos. No nos frenará el precedente, el “nunca se hizo”, porque nuestro proyecto de cambio es hacer aquello que no se quiso, no se pudo o no se supo hacer. Quiero un gobierno que construya donde hoy hay nada, que organice lo desorganizado, que en definitiva enorgullezca al vecino desilusionado”, reflexionó Casset.

El espacio de encuentro sirvió para intercambiar información, conocer propuestas, armar programas y generar el ámbito tanto de discusión como de pensamiento. Fernando Casset ideó de modo preliminar tres líneas que conjugan, en primer lugar, la transformación de la rica y atractiva actividad cultural de Luján, en función de los intereses de nuestros vecinos y turistas, para convertirnos en un centro de atracción y de interés regional por su actividad cultural. Como segundo eje, conformar con todas las instituciones culturales de Luján una agenda que permita que todos los acontecimientos significativos que cada asociación o cada organización genere a lo largo del año, se integre en una agenda que sea conocida, difundida, potenciada. Y finalmente, como tercer eje, acompañar desde el estado municipal y también desde el sector privado, hacia las organizaciones y asociaciones para que reciban la asistencia y el impulso necesario.

“Mediante la cultura vamos a revivir nuestras calles, nuestras plazas y cada una de las entidades que forman parte de un modo de ser y sentir que tenemos. Estas asociaciones son generadoras de grandes momentos y sensaciones que nos llegan por diversas expresiones. Acercar capitales culturales a los barrios, a las localidades y retroalimentarnos de ellos será la función principal. Porque, entre todas las culturas, debemos mantener la cultura de estar juntos”, finalizó Casset.

