Casset: “Los que nacimos en Luján sabemos lo vital que es tener trabajo en nuestro pueblo y no viajar a otras ciudades”

Más trabajo en Luján es uno de los ejes en el plan de gobierno de Casset: “Veo a chicas, a los jóvenes, que se toman la combi o el colectivo para ir a trabajar obligadamente a otro lado porque no tienen chances acá. Soy de Luján, padezco estas situaciones y es nuestro objetivo cambiar eso. No puede ser así, no va a ser así”, expresó el candidato de Juntos por el Cambio durante la visita del secretario de Trabajo de la Nación.

Fernando Casset y Lucas Fernández Aparicio recorrieron establecimientos fabriles y escucharon las necesidades de cada sector. General Cereals, Quento, Algoselan, Argensun, Pampa Tex, el Centro Tecnológico Shitsuke y Esteban Cordero fueron algunas de las visitas.

“Ya tenemos amplísimos canales y vías de gestión con personas, grupos y empresas que tienen el ojo puesto en Luján, a la espera de contar con un Municipio ordenado y dispuesto a generar empleo. El 10 de diciembre comienza un nuevo gobierno, una gestión de lujanenses para Luján”, agregó Griffini, primer candidato a concejal.

En la visita se dialogó sobre el funcionamiento de la empresa y la situación actual. Luego de una breve charla se realizó un recorrido por cada planta de las fábricas donde se pudieron observar el proceso de cada producto que realizan cada empresa.

“En esta sociedad debemos trabajar para llegar a consensos y estar bien los dos actores, el trabajador y el empresariado, con la mediación del Estado y los sindicatos. Las claves son: productividad, inversión y trabajo ya que en estos tiempos se requiere ser más productivos y que el sindicato sea garante de que ese proceso se va a dar en condiciones decentes”, destacó Fernández Aparicio.

Publicado el jueves 19 de septiembre de 2019