Casset: «Los barrios no quieren excusas, por eso traemos cambios reales»

Fernando Casset visitó vecinos en los barrios San Jorge y Villa del Parque.

El precandidato de Juntos por el Cambio continúa dialogando con los vecinos y escuchando sus necesidades primordiales. “Será la primera vez que me toque sentarme en un cargo del Ejecutivo. Como lo dice su nombre, no es un lugar de excusas, es donde se ejecuta, se hace y se concreta la mejora para los vecinos. Lo voy a tomar con responsabilidad, sin evasivas. No existe echar culpas a otro: somos un equipo”, señaló Casset.

precandidato de Juntos por el Cambio continúa dialogando con los vecinos y escuchando sus necesidades primordiales. “Será la primera vez que me toque sentarme en un cargo del Ejecutivo. Como lo dice su nombre, no es un lugar de excusas, es donde se ejecuta, se hace y se concreta la mejora para los vecinos. Lo voy a tomar con responsabilidad, sin evasivas. No existe echar culpas a otro: somos un equipo”, señaló Casset.

Los vecinos le comentaron la preocupación por el estado de las calles, la escasa luminaria, cuestiones vinculadas con la salud y la inseguridad. El equipo de Casset también anotó diversos problemas en infraestructura y accesibilidad que fueron otros puntos centrales por parte de la comunidad del San Jorge.

El precandidato Fernando Casset explicó además que “nos tocará ahora a nosotros, juntos con los vecinos, trabajar por un municipio y un Luján mejor. Para esto se conformó un equipo de gente idónea y honesta, que sabe y que no se queda con lo que es del vecino. Por eso me enorgullece estar donde estoy. Lo que se gestiona y es para Luján, es para todos, no para algunos vivos que usan la gestión pública para beneficio propio”.

Otro de los encuentros fue en la Sociedad de Fomento del Barrio Villa del Parque, donde solicitaron el mejoramiento de calles y asfalto, más alumbrado público y mejorar la seguridad por los constantes robos. Tras las recorridas barriales, Casset seguirá camino al resto de las localidades donde también acordaron visitas y reuniones para trabajar los proyectos y necesidades que serán parte de las acciones de gobierno a implementar en su gestión.

Publicado el domingo 21 de julio de 2019