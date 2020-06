Casset “Estamos preocupados por la situación de los comercios de Luján”

El Concejal y referente de «Juntos por el Cambio» se reunió con Sergio Gauna, del Centro de Empleados de Comercio, y con Comerciantes Autoconvocados de Luján.

«Este viernes me reuní con Sergio Gauna, secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Luján» dijo al comienzo el Concejal Casset.

«El encuentro surgió como consecuencia de una presentación efectuada por esa organización sindical ante el Municipio, manifestando su preocupación por el funcionamiento de la actividad comercial en el distrito en el marco de la actual pandemia por coronavirus por COVID-19» explicó.

«Es sabido que en las últimas semanas ha habido una flexibilización “tácita” de la actividad comercial. Varios locales han comenzado a atender al público, incluso en aquellos rubros que no cuentan con autorización gubernamental. Esto ha generado una gran inquietud, sobre todo entre los trabajadores del sector: como muchos locales no están oficialmente habilitados, no saben qué cobertura legal tienen ante un conflicto, ni ante un eventual contagio por COVID-19. En algunos casos, además, no han sido implementados protocolos de protección para los trabajadores y clientes, con los consecuentes riesgos de contagio» manifestó.

«Con Sergio Gauna compartimos nuestra preocupación por esta situación. Y le transmití que desde Juntos por el Cambio creemos que ya debe avanzarse hacia la habilitación de casi todas las actividades comerciales, pero con rigurosos protocolos de protección que garanticen el cuidado de la higiene, el distanciamiento y el uso de dispositivos tapabocas. Desde el gobierno municipal deben ser implementados severos controles, para asegurar el cumplimiento de esos protocolos» indicó.

«El Centro de Empleados de Comercio también ha trabajado, con el asesoramiento de expertos y a partir de experiencias de otros distritos, en la elaboración de ese tipo de normas de cuidado. Por eso, al terminar la charla, entregué a Sergio Gauna nuestra “Propuesta de protocolo sanitario y de funcionamiento de actividades comerciales e industriales en el Partido de Luján, en el marco de la pandemia por coronavirus COVID-19”, que presentamos junto a los los concejales Daniel Curci Castro y Dardo Sonnenberg» finalizó.

Con comerciantes autoconvocados

«En la semana pasada las concejales Marcela Manno y Alejandra Rosso, el ex concejal Carlos Pedro Pérez y yo tuvimos una reunión, a través de la plataforma Zoom, con la Dra. Elizabeth Espínola, de Comerciantes Autoconvocados de Luján» dijo.

«Una vez más, el encuentro estuvo motivado por la preocupación compartida en cuanto al funcionamiento de las actividades comerciales en Luján. Y también en ese caso coincidimos en los riesgos de los “permisos tácitos” supuestamente dados por el gobierno municipal; y sobre la conveniencia de habilitar formal y oficialmente la mayor cantidad posible de establecimientos comerciales, cada uno con su protocolo de funcionamiento y con los imprescindibles controles municipales» aclaró.

«Además planteamos nuestra opinión contraria a la medida tomada por el intendente que dispuso el cierre de todos los comercios a las 18 horas, y explicamos que por eso nos opusimos cuando desde el oficialismo se quiso castigar con multas y clausuras a quienes incumplieran esa norma. Nos parece que esta disposición va a provocar mayores aglomeraciones de clientes y más circulación en la vía pública. Y por eso desde Juntos por el Cambio insistimos con nuestra propuesta de limitar salidas y circulación según el número de terminación del DNI de nuestros vecinos, con adecuado cumplimiento de las medidas de higiene, protección y distanciamiento» Planteó.

Publicado el lunes 15 de junio de 2020