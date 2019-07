Casset «en el transporte público logramos medidas concretas para la gente»

Fernando Casset, precandidato de Juntos por el Cambio, se mostró con gran satisfacción ante “la mejora que logramos en el servicio de transporte público, que se convirtió en un hecho real a partir de esta semana y que le cambia la vida al vecino”.

La empresa «Transportes 11 de Junio» comenzó a cumplir con el recorrido que llega hasta la localidad de Olivera, y agregó nuevos trayectos que circularán hasta los barrios Luna y San Juan de Dios. La medida, aprobada por el HCD, fue elaborada e implementada ante la finalización repentina que llevó a cabo La Flor S.A y que dejaba a la localidad de Olivera sin transporte de pasajeros.

En ese contexto, Casset enfatizó los resultados obtenidos en el trabajo legislativo: “Donde no había soluciones, ahora las hay. El vecino nos quiere haciendo cosas, no en las fotos. Y esto es lo nuevo que vamos haciendo constantemente: dejar de lado los relatos y ser eficientes; si no había colectivos, hicimos que estén. Si no llegaban a algunos barrios, ahora llegan. Si Olivera se iba a quedar sin transporte, ahora lo tiene”.

Por su parte, Héctor Griffini, precandidato a 1er concejal, recordó las gestiones que realizó con la CNRT y el nexo que entabló con la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. «Inmediatamente iniciado el conflicto me ofrecí como puente de solución para ayudar a resolver el caso. Ver los resultados me pone feliz», dijo el joven que acompaña a Casset.

El beneficio alcanza a la comunidad de Lujan, Olivera y Goldney, con recorridos que mantienen los horarios habituales. Mientras tanto, con la línea local 503 se dará cobertura también a los barrios Luna y San Juan de Dios, con una frecuencia de un coche por hora.

Cabe destacar que, a partir del trabajo llevado adelante por el Honorable Concejo Deliberante, el nuevo contrato de concesión contempló la necesidad de generar nuevos ramales que conecten e integren a los diferentes barrios aún sin recorridos, algo que era un pedido histórico por parte de los vecinos.

Publicado el martes 2 de julio de 2019