Casset con Soldados Continentales: «Es justo reconocerlos, es importante acompañarlos»

Fernando Casset mantuvo una reunión numerosa con los lujanenses que fueron convocados a la guerra en Malvinas y fueron reconocidos por el Concejo Deliberante.

El precandidato de Juntos por el Cambio, Fernando Casset, continúa con los encuentros que tienen como actores principales a asociaciones, vecinos y profesionales de la ciudad. En este caso la reunión fue con la Asociación Civil Soldados Continentales de Luján, quienes agradecieron el reconocimiento dado el año pasado por el Concejo.

“Siempre es un honor tener estos encuentros en los que uno puede ver las caras y escuchar lo que piensan, opinan, reflexionan gente muy valiosa y de coraje como lo son nuestros queridos soldados continentales. Y por ello el año pasado acompañamos su reconocimiento, que fue agradecido por ustedes. Pero déjenme decirles que, para nosotros, fue un acto de justicia y los actos justos no tienen que ser agradecidos”, aclaró Fernando Casset.

El año pasado, en votación unánime, el Honorable Concejo Deliberante otorgó el “Reconocimiento Histórico y Moral” a los miembros de la asociación, algo que anhelaban desde 2012, año de su creación.

“Reconocerlos, reconocer lo que hicieron, valorar que fueron, es una acto de justicia. Ustedes estuvieron bajo bandera en el conflicto bélico. Y no estuvieron en las Islas porque no hayan querido o se hayan negado. Ustedes cumplieron órdenes y el lugar en el que sirvieron al país no tuvo que ver con decisión propia, sino con las directivas de quien tenía el mando. Es destacable para nosotros su actitud: estar donde había que estar, respetar lo que había que respetar”, finalizó Casset.

Publicado el jueves 1 de agosto de 2019