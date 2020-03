Casa del Niño: «Este dispositivo está totalmente desactualizado»

En la tarde del martes 10 de marzo se llevó a cabo un plenario en las instalaciones del Concejo Deliberante por la situación de la Casa del Niño. Estuvieron presentes, los concejales tanto oficialistas como opositores que convocaron a participar a los funcionarios: Jefe de Gabinete Matías Fernández, Secretaría de Desarrollo Humano María Eva Rey, la Directora de Abordaje Territorial y Asistencia Crítica Cintia Barbieri, la Directora de Niñez, Adolescencia y Juventud Soledad Alvarado. Además, estuvieron presentes vecinos y personal del Hogar Castellano. En primer lugar, el jefe de gabinete descartó la posibilidad de cerrar Casa del Niño, sin embargo una vecina presente indicó que el lugar hoy se encuentra cerrado.

María Eva Rey, explicó cual fue el estado de situación de Casa del Niño, donde habló de precarización laboral y excesos también en algunos sueldos y donde en reiteradas ocasiones mencionó que se trata de un dispositivo que debe adecuarse a las nuevas modalidades, cuidados y protección de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, habló de irregularidades en este espacio, como también destacó que no responde a las demandas de las infancias de la ciudad de Luján.

«Una imagen muy fuerte fue en el mes de diciembre cuando llegamos a la casa, lo primero que encontramos fue seis chicos mirando una película con una computadora con doce personas a cargo», por lo que agregó que era algo que no podía suceder. Además, agregó que Casa del Niño en ese momento tenia 10 niños y tenía inscriptos 55 y hoy hay sesenta. «Casa del niño esta colapsado», aseguró. En términos de derechos, expresó que hoy se piensa a los niños sujetos de derecho, y hoy este lugar lo piensa en términos asistencialista consideró la funcionaria.

«Este dispositivo está totalmente desactualizado para las necesidades que hoy tiene Luján», argumentó la Secretaria. A su vez, denunció que la gestión anterior mantenía trabajando a un docente sumariado por abuso infantil. «Nosotros tenemos la responsabilidad de todos los niños que están en situación de vulnerabilidad»… «empezamos a pensar en un dispositivo más amplio y que superara la mirada de patronato y se base en protección de derechos. Poner a los niños como sujetos de derechos», consideró.

La propuesta de descentralización no fue muy bien recepcionada por los presentes, vecinos y trabajadores del lugar expresaron la necesidad de que Casa del Niño siga funcionando como hasta ahora. Una vecina, expresó:»Lo que ustedes están cerrando es una cosa muy grande». Una ex alumna, agregó que «es una tristeza que cierren porque es vida de todos los que estuvimos ahí. El hogar castellano a mí me ayudó un montón».

Ante las preguntas de vecinos y preocupación, María Eva Rey aseguró que la realidad es que aunque pusiéramos dos colectivos no llegarían a las necesidades de todas las infancias de Luján. Ofreció realizar una nueva presentación para mostrar los números y presupuestos que hacen al área y los costos que implica el traslado.

Publicado el martes 10 de marzo de 2020