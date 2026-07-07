Carrera de la Virgen: desplegarán un gran operativo vehicular

Publicado el lunes 6 de julio de 2026

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Serán más de 7000 corredores.

En el marco de una nueva edición de la Carrera de la Virgen, el Municipio de Luján informó que realizará un operativo para ordenar la circulación vehicular en la zona afectada por la competencia que reunirá a más de 7000 corredores y corredoras.

Se trata de una competencia deportiva que ha logrado posicionarse como una de las más convocantes del país. Comenzará sobre Avenida Nuestra Señora de Luján y 25 de Mayo, recorrerá diversos puntos del distrito, y finalizará en el ingreso al Santuario Nacional.

Las actividades preliminares comenzarán a las 9.30 horas y la largada oficial tendrá lugar a las 11 horas. Mientras dure el evento, se realizarán cortes vehiculares dinámicos sobre las calles que desembocan en el circuito. El recorrido será el siguiente:

Comienza en avenida Nra Sra de Luján y 25 de mayo hasta la rotonda de las banderas.

Continúa por Francia, Dr. Real,Colón, y Carlos Pellegrini hasta Mariano Moreno.

Vuelven por la Avenida hasta la rotonda, de ahí se dirigen hacia la rotonda de acceso a la ciudad donde se encuentra ubicado el tótem y la fuente (rotonda de Chango Más)

Regresan hasta el puente Mendoza, al cruzarlo ingresan al paseo del río desembocando en el puente Muñiz.

Las personas que participan en los 21 km continúan por avenida Julio A. Roca hasta Ruta Nacional N° 7 y regresan por la misma hasta Fray Manuel para dirigirse hasta J.M.Pérez.

Retoman en Santa Sofía para volver por Fray Manuel hasta Roca.

Luego hasta el puente Muñíz para cruzar y seguir hasta la estación de tren donde girarán para volver por Av. España hasta Humberto.

Desde allí hasta Dr. Real, luego retornarán hasta llegar a la calle San Martín donde comienza la parte final.

Finalmente, se dirigirán hacia la Basílica, donde se encontrará la meta.

Las y los corredores de 5 y 10 kilómetros realizan el mismo recorrido aunque la distancia sea más corta. Antes de iniciar la carrera, habrá una caminata que inicia en Plaza Belgrano, sigue por 25 de Mayo, 9 de Julio en contramano y para finalizar, ingresarán a la Basílica.

Cabe destacar que, como todos los años, parte de lo recaudado será destinado a fines comunitarios y sociales, reforzando el espíritu solidario que caracteriza al evento.

La Carrera de la Virgen es organizada por Pablo Colombo y Estanislao Claisse, junto al Municipio de Luján.

Publicado el lunes 6 de julio de 2026