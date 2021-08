Carlos Romero, candidato de Manes: “Confío en que Eva Rey recapacite y acepte el debate”

Este fin de semana, en declaraciones periodísticas, la actual secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, y precandidata a concejal por el Frente Todos, María Eva Rey, rechazó la invitación a un debate público que le hizo semanas atrás Carlos “Charly” Romero, primer candidato a concejal por el espacio DarElPaso, de Facundo Manes.

“Después de diez días, Eva Rey contestó que no quiere debatir conmigo”, señaló Romero, quien también recordó que su intención fue “discutir en particular las compras irregulares de alimentos por más de $ 30.000.000 que ella solicitó y aprobó durante 2020, en forma directa, sin licitación y a proveedores que no registraban antecedentes comerciales y que se inscribieron en la AFIP justo el día antes de comenzar a venderle a la Municipalidad de Luján”.

Según Romero, “Eva Rey, en lugar de dar una razón para no participar del debate, dio una que precisamente debería llevarla a hacerlo. Criticó –sin precisiones– mi gestión en el área que ella hoy encabeza. Y entonces ahora soy yo el que quiere discutir, además del desempeño de María Eva Rey como funcionaria, mi propio trabajo en la gestión pública”.

“Los dos estamos proponiéndonos como precandidatos a concejales. Los dos hemos tenido responsabilidades similares en un área crítica. Los dos hemos enfrentado situaciones excepcionalmente desafiantes: yo, en más de nueve inundaciones entre 2013 y 2019; ella, en la actual pandemia por COVID-19. ¿No sería saludable para la democracia que nuestros vecinos y vecinas pudieran vernos compartir un debate? ¿No es esta una excelente oportunidad para que yo pueda recordar cómo fue mi gestión en Políticas Sociales y Eva Rey pueda explicarnos cuál fue su participación en las compras irregulares?”, agregó el candidato que se referencia en la lista que lidera Facundo Manes en la Provincia de Buenos Aires.

De todos modos, “Charly” Romero expresó su confianza “en que estas próximas semanas, antes de la elección PASO, Eva Rey pueda reconsiderar su negativa y acepte el debate”.

“No hay que tener miedo a una discusión respetuosa y madura. Sí hay que temer al ocultamiento y la falta de transparencia”, concluyó.

Publicado el lunes 23 de agosto de 2021