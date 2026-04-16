Jueves 16 de abril de 2026
→ Ver pronóstico

  • 20°C
  • H: 100%
  • P: 1008
  • V: Sur

Carlos Keen será sede de una nueva Fiesta de Comidas al Disco

Eventos

Tercera edición.



Publicado el jueves 16 de abril de 2026

La Municipalidad de Luján informó que el próximo domingo 12 de abril se realizará la 3° edición de la Fiesta de Comidas al Disco en Carlos Keen, un evento con propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo.

La jornada comenzará a las 11 horas, en el predio de la Estación del Ferrocarril, ubicado en la esquina de Emilio Mitre y Carlos Pellegrini, y contará con la presencia de productores, cocineros y emprendedores gastronómicos de todo el partido de Luján.

Se trata de un evento que pretende posicionarse como un espacio generador de oportunidades estratégicas para que los emprendedores locales expongan y comercialicen sus productos ante vecinos, vecinas y turistas.

A lo largo de la tarde se presentarán los siguientes shows musicales: Juan Cavalli y los antídotos, Eros y Mario Tierno, La Sabrosa y Cómo E’.

De esta forma, el Municipio de Luján continúa con el calendario de fiestas populares que impulsan la economía regional y el turismo en las distintas localidades del distrito.

Publicado el jueves 16 de abril de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.