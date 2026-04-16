Carlos Keen será sede de una nueva Fiesta de Comidas al Disco
Eventos
Tercera edición.
La Municipalidad de Luján informó que el próximo domingo 12 de abril se realizará la 3° edición de la Fiesta de Comidas al Disco en Carlos Keen, un evento con propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo.
La jornada comenzará a las 11 horas, en el predio de la Estación del Ferrocarril, ubicado en la esquina de Emilio Mitre y Carlos Pellegrini, y contará con la presencia de productores, cocineros y emprendedores gastronómicos de todo el partido de Luján.
Se trata de un evento que pretende posicionarse como un espacio generador de oportunidades estratégicas para que los emprendedores locales expongan y comercialicen sus productos ante vecinos, vecinas y turistas.
A lo largo de la tarde se presentarán los siguientes shows musicales: Juan Cavalli y los antídotos, Eros y Mario Tierno, La Sabrosa y Cómo E’.
De esta forma, el Municipio de Luján continúa con el calendario de fiestas populares que impulsan la economía regional y el turismo en las distintas localidades del distrito.
Publicado el jueves 16 de abril de 2026