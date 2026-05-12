Carlos Keen se prepara para una nueva Fiesta del Sol

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La Municipalidad de Luján informó que el sábado 20 y domingo 21 de junio, Carlos Keen volverá a ser escenario de una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural de Luján: la Fiesta del Sol.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a recorrer el pueblo y quedarse: música en vivo, feria de artesanos y un patio gastronómico con sabores locales se combinan en este evento que coincide con el solsticio de invierno, el día más corto del año y un momento especialmente significativo.

La celebración reúne cultura y gastronomía en un espacio donde artistas de Luján comparten sus propuestas y reflejan la diversidad de géneros de la escena local. A lo largo de sus ediciones, también pasaron por el escenario grandes referentes nacionales del rock y el folclore como Arbolito, El Chango Spasiuk, David Lebón, Néstor Garnica, La Bomba de Tiempo y La Zimbabwe, entre otros.

Además de lo artístico, la Fiesta del Sol mantiene vivo su vínculo con las raíces. Durante el evento se realiza, todos los años, la ceremonia Inti Raymi, inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios, que rinde homenaje al sol y marca el inicio de un nuevo ciclo.

Al finalizar la jornada, se puede participar de la tradicional fogata de los deseos, donde se conforma un ronda alrededor del fuego; quienes asisten pueden quemar sus intenciones escritas en papel, con la creencia de que serán impulsadas por su energía.

Cómo llegar:

En vehículo, se puede llegar desde Acceso Oeste (bajada Km 72) tomando el camino de acceso a Carlos Keen, o bien desde la Ruta Nacional 7, siguiendo la señalización hacia la localidad. También es posible llegar desde el centro de Luján por camino asfaltado, en un recorrido breve que conecta directamente con el pueblo. En transporte público, se puede llegar en colectivo desde la ciudad de Luján, con servicios que conectan el centro con Carlos Keen.

Año a año, la Fiesta del Sol fortalece la identidad de Carlos Keen y promueve el turismo en el distrito, consolidándose como una propuesta que pone en valor la cultura y la comunidad local.

El evento es resultado del trabajo conjunto entre el Municipio, las instituciones del pueblo, la feria de artesanos y los espacios gastronómicos, que hacen posible esta celebración colectiva.

Publicado el martes 12 de mayo de 2026