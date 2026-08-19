Carlos Keen avanza en la actualización participativa de su estrategia de desarrollo

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El Municipio de Luján avanza en el proceso participativo para actualizar la estrategia de desarrollo de Carlos Keen.

Tras una primera consulta virtual abierta a la comunidad, se realizó el primer encuentro presencial con vecinos y vecinas, comerciantes, emprendedores, instituciones y autoridades, donde se profundizó el diagnóstico, se validaron los principales desafíos y oportunidades de la localidad y se trabajó sobre posibles líneas de acción. El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Centro de Jubilados y en la Biblioteca Popular Carlos Keen.

“La idea es actualizar la estrategia y preguntarnos por dónde avanzamos, por dónde va a avanzar Carlos Keen. Cada uno tiene una visión, y el desafío es construir una síntesis entre todos”, manifestó el Intendente Leonardo Boto en la apertura del encuentro.



El proceso comenzó en junio con un formulario online que permitió recopilar opiniones, inquietudes y propuestas de la comunidad. A partir de esos aportes se avanzó hacia la instancia presencial, en la que se trabajó sobre tres ejes estratégicos: la consolidación de Carlos Keen como polo gastronómico y turístico con identidad rural y preservación de su patrimonio cultural; la generación de un marco regulatorio y de infraestructura que acompañe un crecimiento ordenado y sostenible; y el fortalecimiento de la convivencia entre las actividades turísticas, comerciales, residenciales e industriales.



Como próxima etapa, se sistematizarán las líneas de acción propuestas por la ciudadanía durante las distintas instancias de participación. Ese trabajo permitirá ordenar los aportes recibidos y avanzar en la elaboración de una serie de propuestas que serán puestas a consideración en un nuevo encuentro presencial. El proceso cuenta con el acompañamiento de la Red de Innovación Local (RIL), que brinda apoyo metodológico en las distintas etapas. A partir de la próxima instancia de validación, se avanzará hacia una versión consolidada de la estrategia, con los consensos y prioridades que orientarán el desarrollo de Carlos Keen.

Publicado el miércoles 19 de agosto de 2026