Carlos “Charly” Romero, el candidato de Manes en Luján

Carlos “Charly” Romero es el primer precandidato a concejal en la lista de Facundo Manes en Luján. Lo acompañan Florencia Masci, Federico Baffa, Patricia Hurley, Alexis Pellagatta y Mónica Issouribehere. Y también Miguel López y Mariana Silva en la lista de consejeros escolares. Todos ellos se referencian en el espacio de Fernando Casset, precandidato a diputado nacional.

“Pude hablar esta semana con Manes. Le agradecí su compromiso, en especial porque va a colocar en el centro de la agenda los temas realmente trascendentes. Yo vengo del ámbito educativo, y me parece fundamental que la Argentina piense su futuro desde la educación. Es así como han crecido las naciones que hoy ofrecen mejores condiciones de vida a sus habitantes. Y es así como los argentinos podremos convertir la frustración en esperanza y la decadencia en desarrollo y progreso”, expresa Romero.

Y luego, cuando se le pregunta sobre cómo llegó a esta candidatura declara: “Yo no vengo de la ‘rosca’ política. No entiendo eso de subir o bajar listas, de chicanear al adversario, de enojarse por quién se saca una foto y quién no. Estoy convencido de que nada de eso sirve a nuestros vecinos”. También recuerda que hace dos años cedió la misma postulación que hoy tiene, para permitir acuerdos que ampliaran su espacio; y más recientemente, hace dos semanas, estuvo dispuesto a no ser candidato para hacer posible la unidad del radicalismo local.

Para “Charly” Romero, estas elecciones son un desafío para quienes se postulan. “Los vecinos van a escuchar muchos discursos. Va a haber muchas fotos y muchos slogans. Y todos los candidatos vamos a caminar por todas partes. Por eso es muy importante que la gente nos pregunte qué vamos a hacer para salir de la tremenda crisis en que estamos”, señala más adelante.

“Hay quienes creen que la pandemia ha provocado solo una emergencia sanitaria, y esa es una visión muy parcializada de la realidad. Hoy en la Argentina, y también obviamente en Luján, al enorme dolor que nos provocan las muertes y los contagios debemos sumar el crecimiento de la pobreza, el aumento de la desocupación, el cierre de comercios y empresas. A todo eso hay que dar respuestas. Para todo eso tenemos programas”, concluye Romero.

Publicado el sábado 31 de julio de 2021