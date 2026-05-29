Capacitaron a aplicadores, productores y estudiantes sobre la Ordenanza de Agroquímicos Fitosanitarios

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La Municipalidad informó que, con una notable convocatoria, se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre la aplicación segura de fitosanitarios y el protocolo de actuación de la Ordenanza N° 5953/2011, normativa que regula el uso de agroquímicos en el partido de Luján.

La formación se desarrolló el pasado jueves, de 14 a 18 horas, en el aula de posgrado de la Universidad Nacional de Luján y estuvo a cargo de los ingenieros agrónomos Pilar Sobero y Rojo, Juan Barneto, Agustina Darget y Pablo Rodríguez, docentes de la (UNLu).

Participaron activamente aplicadores, productores, estudiantes de agronomía y técnicos municipales. El objetivo principal fue instruir a los asistentes sobre las normativas vigentes a nivel nacional, provincial y municipal para garantizar una manipulación segura de estos productos en el distrito.

Durante el encuentro se abordaron contenidos clave como el registro de aplicadores, las categorías toxicológicas, correcto empleo de las mezclas de fitosanitarios, la legislación sobre la gestión de envases vacíos y el uso correcto del Equipo de Protección Personal (EPP). Asimismo, se analizó el protocolo municipal vigente y los mapas de zonas de restricción.

La jornada se estructuró en una fase teórica y un taller práctico en el aula. En esta segunda instancia, los participantes realizaron una ejercitación modelo donde revisaron aspectos técnicos esenciales de los equipos, tales como la regulación de picos, la metodología de carga y la evaluación de las condiciones meteorológicas aptas para una correcta aplicación.

Publicado el viernes 29 de mayo de 2026