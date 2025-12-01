Campaña de Vacunación Antirrábica en barrios durante el mes de diciembre

Publicado el lunes 1 de diciembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Se suspende por malas condiciones climáticas.

El Municipio de Luján continúa la Campaña de Vacunación gratuita en distintos barrios del distrito durante el mes de diciembre.

La iniciativa se desarrollará de 10 a 12 horas, a través del siguiente cronograma:

Martes 2: en el barrio San Jorge (Las Margaritas y Los Claveles)

Jueves 4: en la Sociedad de Fomento del barrio Santa Marta (Las Palmeras 772)

Martes 9: en el salita del barrio San Pedro (Las Margaritas 1066)

Jueves 11: en el barrio San Francisco (República Argentina y Uruguay)

Es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como collar, correa y bozal en el caso de los caninos, así como bolsa de red o jaula de transporte para gatos y hurones.

Cabe destacar que las fechas están sujetas a modificaciones debido a las condiciones climáticas.

Publicado el lunes 1 de diciembre de 2025