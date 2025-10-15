Campaña con vista aérea: el helicóptero del Frente de Izquierda sorprendió a Luján

AHORA

Publicado el miércoles 15 de octubre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Ni los cielos quedaron al margen de la campaña.

Este mediodía, vecinos de distintos barrios de Luján levantaron la vista al escuchar la voz que llegaba desde un helicóptero: “¡Nicolás del Caño, lista 506, Frente de Izquierda Unidad!”.

El mensaje aéreo sorprendió a más de uno, generando comentarios, sonrisas y algún que otro video improvisado para las redes. Algunos pensaron que se trataba de un operativo, otros que era una publicidad comercial, hasta que la voz aclaró que se trataba de una campaña política.

Así, el Frente de Izquierda llevó su mensaje a los cielos lujanenses, en una estrategia poco común para el Frente de Izquierda por estas latitudes. La política, literalmente, voló alto esta vez

Publicado el miércoles 15 de octubre de 2025