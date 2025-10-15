AHORA
Campaña con vista aérea: el helicóptero del Frente de Izquierda sorprendió a Luján
Política.
Ni los cielos quedaron al margen de la campaña.
Este mediodía, vecinos de distintos barrios de Luján levantaron la vista al escuchar la voz que llegaba desde un helicóptero: “¡Nicolás del Caño, lista 506, Frente de Izquierda Unidad!”.
El mensaje aéreo sorprendió a más de uno, generando comentarios, sonrisas y algún que otro video improvisado para las redes. Algunos pensaron que se trataba de un operativo, otros que era una publicidad comercial, hasta que la voz aclaró que se trataba de una campaña política.
Así, el Frente de Izquierda llevó su mensaje a los cielos lujanenses, en una estrategia poco común para el Frente de Izquierda por estas latitudes. La política, literalmente, voló alto esta vez
Publicado el miércoles 15 de octubre de 2025