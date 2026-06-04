Cambio histórico en el mercado de combustibles: vendieron Shell Argentina por US$ 1.420 millones

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La firma suiza Mercuria Energy Group concretó la compra de Raízen Argentina por un monto de 1.420 millones de dólares, en una de las operaciones más importantes del sector energético de los últimos años en el país. En Luján hay 4 Estaciones: una en Mitre al 600, otra en 9 Julio y Pellegrini, otra en Beschedt pasando Acceso Oeste y la otra en Loreto.

La compañía adquirida administra la red de 894 estaciones de servicio que operan bajo la marca Shell en Argentina, además de la refinería ubicada en Dock Sud y otros activos vinculados al negocio de combustibles y lubricantes.

La transacción fue realizada a través de las empresas Latam Downstream Holdings y Silver Projects I. Si bien Mercuria controlará inicialmente el 100 por ciento de la operación, está previsto que posteriormente se incorpore como socio el grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, propietarios de Edenor.

El proceso de venta había comenzado durante 2025 y entró en su etapa decisiva hacia finales del año pasado. El monto acordado contempla distintos componentes financieros, entre ellos capital de trabajo, disponibilidad de caja, deudas y costos asociados a la operación.

Por su parte, Raízen, controlada por Shell y la brasileña Cosan, destinará los fondos obtenidos a reducir su endeudamiento, estimado en alrededor de 13.000 millones de dólares, y avanzar en un plan de reestructuración financiera que deberá contar con la aprobación de la Justicia de Brasil.

Sin cambios para los usuarios

Pese al cambio de propietarios, los clientes no percibirán modificaciones en el corto plazo. Mercuria suscribió un acuerdo de licencia con Shell que le permitirá continuar utilizando la reconocida marca en el mercado argentino.

Además de la red de estaciones de servicio y la refinería de Dock Sud, la operación incluye una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, instalaciones de abastecimiento de combustible en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, y terminales ubicadas en Arroyo Seco y Santa Fe.

Publicado el jueves 4 de junio de 2026