«Cambiemos» irá a las P.A.S.O

El concejal Daniel Curci Castro confirmó que «Cambiemos» irá a las pasó en el mes de septiembre, según la última información a nivel nacional, aunque todo dependerá de los casos de covid y como marche la situación de pandemia en nuestro país.

También le preguntamos sobre la Rendición de Cuentas 2020.

-El Departamento Ejecutivo presentó al HCD la Rendición de Cuentas de 2020, ¿que nos puede decir al respecto?

«La llegada del expediente es muy reciente y no lo he podido ver, no obstante podemos analizar a partir de la información cargada en el RAFAM, el sistema de administración municipal» indicó.

«El 2020 mostró un municipio deficitario, que gracias a la recuperación de tasas atrasadas y los aportes extraordinarios de Provincia pudo ser sobrellevada» dijo el Edil.

«No obstante, si lo que buscamos es un Municipio financieramente independiente de la buena voluntad del gobierno de la provincia, o de la recuperación de activos que sólo cuentan por única vez, entendemos que se debe hacer ajustes para alcanzar superávit entre lo recaudado y los gastos devengados». En el año 2020 los ingresos percibidos fueron de 2.600 millones, pero dentro de ese ingreso se cuentan préstamos y adelantos del tesoro provincial por un total de 284 millones y una recuperación de tasas de ejercicios anteriores de 223 millones. Si estuviese en lugar del ejecutivo trataría de no depender esos aproximadamente 500 millones que no forman parte de recaudación normal. Y si tenemos la suerte de contar con ellos, aprovechar esos fondos para obras municipales» explicó.

«Asímismo durante el año 2020 se han devengado gastos por 2.800 millones, dentro de los cuales, unos 300 millones fueron pagos de deudas anteriores. De estos gastos devengados, se han pagado efectivamente 2.360 millones por lo que quedan pendientes de cubrir unos 440 millones, que podría asumirse como la deuda actual. A lo que habría que sumarle unos 20 millones de retenciones y percepciones no aportadas» opinó.

¿Cómo incidió la pandemia en estos resultados?

«Para ver el efecto de la pandemia en la economía municipal tenemos que ver qué pasó con el gasto total en Salud y en Desarrollo Humano, ya que la pandemia afectó en esas dos secretarías o jurisdicciones. Una forma sería comparar que peso tuvieron estas jurisdicciones sobre el gasto total y comparar lo mismo con el 2019. En ese sentido el gasto en Salud redondeó en 2020 el 30% y en 2019 el 31% del gasto total efectivamente pagado, mientras que Desarrollo Humano significó el 11% en 2020 y 8% en 2019. Con esos datos se ve claramente que el impacto fue mayoritariamente en la ayuda social, producto de la falta de ingresos de la población más vulnerable, ya que en salud se gastó menos que en el ejercicio anterior. Ese 2 – 3% de diferencia en más de 2020 sobre 2019 representa entre 60 y 70 millones, el resto de los 440 millones que quedaron sin pagar se explican por otros gastos ajenos a la pandemia» indicó Cursi Castro.

«Por ejemplo, en personal. Si tomamos los sueldos de 2019 y 2020 vemos que el aumento de sueldos fue de un 26,5%, no obstante el gasto en personal aumentó un 37,5% y esa diferencia (el 11% adicional) representa unos 118 millones de pasos».

-¿Estos gastos o deudas no vienen sumados de gobiernos anteriores es decir por arrastre?

«Podríamos decir que de los 440 millones que quedaron sin pagar, unos 300 son arrastre de deudas anteriores, unos 60 o 70 millones el efecto de la pandemia y el resto se explicaría por el aumento de funcionarios, y contrataciones de terceros».

-¿Cuál sería su solución a este planteo que realiza?

«Este año el Intendente presentó un fuerte ajuste con aumento y creación de nuevas Tasas y Derechos, lo que fue aprobado con el voto de los Concejales oficialistas, que cuentan con mayoría en el HCD. Habrá que ver el impacto que tiene, considerando que no ha presentado bajas en los gastos. Por un lado la economía municipal puede mejorar, pero para el vecino seguramente se va a traducir en un fuerte incremento del costo fiscal.

Una vez que se vea el resultado de este aumento de la carga fiscal sobre los vecinos vamos a hacer una propuesta que contenga varias líneas principales:

Reducir sustancialmente la cantidad de funcionarios, que hoy son más de cien.

Dar de baja contratos de tercerización y devolver el trabajo a los empleados municipales.

Agregar nuevos y mejores servicios por parte del municipio, los que signifiquen un aumento de ingresos.

Eliminar algunas tasas y derechos que complejizan mucho al sector privado.

Desarrollar un programa de promoción industrial asociado a la creación de parques industriales, y del turismo, para aumentar la oferta de empleo y la recaudación» finalizó.

-¿Es cierto que está armando un espacio propio en «Juntos por el Cambio»?

«Es cierto, estoy participando de la creación de un nuevo espacio dentro de Juntos por el Cambio, ayer salió un comunicado, en el que intervienen muchos referentes y partidos políticos locales y nacionales».»Todos coincidimos en que, quienes hoy detentan los sellos partidarios, y están componiendo una lista para las próximas elecciones, son los responsables de los malos resultados de los dos últimos años de la gestión de Cambiemos, y no queremos acompañar esa propuesta. Por eso vamos a ofrecer al votante de «Juntos por el Cambio» otra alternativa, y nos presentaremos a las P.A.S.O».

