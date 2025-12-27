Caída de un matrimonio en moto, originó el secuestro de otro rodado por alcoholemia

Publicado el sábado 27 de diciembre de 2025

Un matrimonio de adultos mayores cayó de una motocicleta este sábado en la bajada del Puente Mitre, del lado del barrio Santa Elena, en Luján.

El hecho ocurrió en el sector que conecta ese barrio con la zona céntrica y la Basílica. Por causas que se tratan de establecer, los ocupantes del rodado perdieron el control y terminaron cayendo sobre la calzada.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Guardia Urbana y personal de Tránsito de la Municipalidad, quienes asistieron a los involucrados y ordenaron la circulación vehicular.

Mientras se desarrollaba el operativo, una motocicleta intentó evadir el control, pero fue interceptada por inspectores de Tránsito. El test de alcoholemia fue realizado por el inspector Carlos Félix, arrojando resultado positivo, ya que el conductor no pudo soplar la pipeta debido a su estado de ebriedad.

El motociclista fue identificado como Juan Antonio Zanetti, domiciliado en Luján, quien además no contaba con la documentación obligatoria del vehículo.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de la motocicleta, que fue trasladada por personal municipal al depósito oficial de vehículos.

En el lugar también se hizo presente el móvil policial 23211, a cargo del sargento Díaz, colaborando con el procedimiento.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones del matrimonio accidentado.





