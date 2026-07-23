Buscan que los municipios administren la VTV en la provincia

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Un proyecto de ley presentado en la provincia de Buenos Aires propone modificar el actual sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para que cada municipio pueda organizar y prestar el servicio dentro de su jurisdicción. La iniciativa también establece que las comunas perciban la totalidad de los ingresos generados por este trámite.



La propuesta plantea que cada municipio determine, mediante ordenanzas, cómo se llevará adelante la prestación del servicio. Entre las opciones previstas se encuentran la administración directa por parte del municipio, la conformación de consorcios regionales o la habilitación de talleres mecánicos privados que cuenten con la certificación correspondiente.



Además, el proyecto incorpora cambios en el sistema de registro de autopartes. En ese aspecto, los municipios asumirían las tareas de fiscalización, ejecución y cobro de los aranceles, mientras que la Provincia conservaría las funciones de homologación técnica para garantizar la validez de las obleas y certificaciones en todo el territorio bonaerense y el resto del país.



La iniciativa fue impulsada por Ignacio Zavaleta, referente del GEN en Guaminí y exconcejal de ese distrito, quien propone modificar la Ley 13.927 del Código de Tránsito bonaerense. El proyecto fue presentado en el marco de la Ley 10.589, que permite a los ciudadanos impulsar iniciativas legislativas.



Al fundamentar la propuesta, Zavaleta sostuvo que el esquema vigente perjudica especialmente a los municipios del interior de la provincia debido a la escasez de plantas verificadoras y las demoras para obtener turnos. Según indicó, la centralización del sistema obliga a muchos conductores a recorrer largas distancias para cumplir con la VTV, generando mayores costos y complicaciones para los usuarios.

Publicado el jueves 23 de julio de 2026