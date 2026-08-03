Buscan habilitar la venta de alcohol en estaciones de servicio bonaerenses

Publicado el lunes 3 de agosto de 2026

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La venta de bebidas alcohólicas en las estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires podría volver a estar permitida si prospera un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense.

La iniciativa, impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, propone modificar la Ley 11.825, vigente desde hace casi tres décadas, con el objetivo de actualizar la normativa que regula la comercialización de alcohol en el territorio provincial.

Uno de los cambios más importantes plantea eliminar la prohibición para que las estaciones de servicio y sus tiendas de conveniencia puedan vender bebidas alcohólicas. De aprobarse, la restricción quedaría limitada a los kioscos, kioscos polirrubro y a la venta ambulante.

Además, el proyecto propone revisar los horarios de comercialización y adecuar la legislación a las actuales modalidades de venta, incluyendo las entregas mediante delivery.

Los autores de la iniciativa sostienen que la ley vigente quedó desactualizada y que varias de sus restricciones ya no tienen una justificación razonable. No obstante, remarcan que se mantendrán las medidas de prevención del consumo indebido de alcohol, la prohibición de venta a menores de edad y la política de Alcohol Cero al Volante.

El proyecto comenzará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde deberá ser debatido antes de una eventual aprobación

Publicado el lunes 3 de agosto de 2026