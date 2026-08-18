Buscan crear una licencia especial para tratamientos de fertilidad

Publicado el martes 18 de agosto de 2026

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Los trabajadores estatales bonaerenses que atraviesen tratamientos de reproducción médicamente asistida podrían contar con una nueva licencia especial de hasta 15 días hábiles por año, según un proyecto presentado en la Legislatura provincial.

La iniciativa propone modificar la Ley 10.430, que regula el régimen de licencias del personal estatal, para incorporar específicamente las ausencias vinculadas con tratamientos de fertilidad, una situación que actualmente no tiene una licencia laboral propia.

El proyecto contempla que los 15 días sean con goce íntegro de haberes y puedan utilizarse para consultas, estudios, diagnósticos, monitoreos, administración de medicación, intervenciones y procedimientos, tanto de baja como de alta complejidad. También incluiría los períodos de recuperación que sean necesarios.

En aquellos casos en los que una práctica no requiera la jornada laboral completa, el trabajador podría justificar únicamente las horas necesarias para realizar el procedimiento.

La propuesta fue impulsada por los diputados bonaerenses de Fuerza Patria Evelyn Flores Yanz y Martín Rodríguez Alberti, quienes señalaron que actualmente existe un vacío normativo que lleva a muchos empleados a recurrir a licencias por enfermedad, vacaciones, permisos o acuerdos particulares para poder realizar estos tratamientos.

Además, la duración de la licencia podría adaptarse a las necesidades de cada proceso, siempre con la correspondiente certificación del profesional interviniente. El objetivo es contemplar tratamientos que pueden extenderse en el tiempo y requerir controles periódicos, estudios, ecografías, análisis, medicación y distintas intervenciones médicas.

Publicado el martes 18 de agosto de 2026