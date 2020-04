Buscan apelar la prisión domiciliaria de Caro

Desde el Ministerio Público Fiscal se está evaluando la posibilidad de apelar la resolución que le permite a Nicolás Caro, quien ya fue declarado culpable por el asesinato de Agustín Cantello, esperar la condena bajo prisión domiciliaria.

Según pudo saber Luján en Línea mediante fuentes judiciales, algunos de los argumentos presentados por la defensa de Caro fueron que se encontraba «llevando a cabo su correspondiente tratamiento tutelar, concurriendo a talleres y continuando con sus estudios». Además, fuentes agregaron que el joven tiene intenciones de estudiar en la universidad Trabajo Social.

Si bien en principio hubo planteo por la pandemia provocada a través del Covid-19, el Tribunal de Responsabilidad Juvenil no hizo lugar al pedido.

La prisión domiciliaria fue permitida desde el 21 de abril y tiene posibilidades de ser apelada a instancia superior por parte de la Fiscalía. Los plazos aún están en curso y no se descarta. Se debe definir si vuelve a estar recluido o permanece con domiciliaria.

A pesar de ya haber sido declarado culpable, al ser menor aún no se le conoce la pena. Fuentes afirman que se pedirían 15 años.

La fiscal Dra. Laura Riccini es quien lleva adelante el caso.

Vale aclarar que el 8 de abril de 2016, Caro fue declarado coautor penalmente responsable de los delitos de “Homicidio en ocasión de Robo, calificado por realizarse mediante el empleo de arma de fuego” y “Robo calificado por la utilización de un arma de fuego apta para el disparo”; coautor de los delitos de “Robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido tenerse por acreditada” y “Robo calificado por su comisión con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada en grado tentado y autor de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido tenerse por acreditada y robo agravado por el empleo de arma de fuego apta para el disparo”.

Posteriormente, en instancia de apelación la Cámara de Casación Penal Provincial, la Sala II modificó la calificación declarando al joven coautor del delito de “Robo calificado por el uso de arma de fuego”, “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso ideal”.

La sentencia está firme y está en proceso la solicitud de pena por la condena por ante el Tribunal Penal Juvenil.

Desde el inicio estuvo alojado en Centro Cerrado Almafuerte en tratamiento tutelar, donde cursó sus estudios secundarios.

Publicado el martes 28 de abril de 2020