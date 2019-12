Boto: «Necesitamos un municipio que pueda dar y mostrar resultados»

Luego de la jura de los nuevos concejales y otras formalidades, llegó el momento del nuevo Intendente de la ciudad Leonardo Boto. Con una plaza colmada de personas adentro y afuera del vallado donde Boto tomó la palabra y dirigió un claro y contundente discurso donde abordó distintos ejes como: salud, seguridad, turismo, industria.

«Quiero proponerles en este día tan especial, en el cual conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha tan importante para la democracia de nuestro país, que avancemos entre todos hacia un gran acuerdo para el desarrollo de Luján, basado en la honestidad, la transparencia, la idoneidad y la perseverancia para alcanzar nuestras metas»

«Invito a los vecinos, a todos los sectores políticos, sociales e instituciones, a que recuperemos Luján, a que hagamos las cosas bien.Necesitamos del diálogo maduro y sincero, para alcanzar políticas de Estado que perduren en el tiempo. Porque la situación a la que hemos llegado no nos deja margen para otra cosa».

Por otro lado, planteó que no quiso reiterar la situación de diagnóstico del municipio actual. Sin embargo, apuntó a la economía y dijo:»Tan solo mencionar la grave situación económica que sufre el municipio, reiteradamente expuesta y documentada. Deuda económica que hace espejo con una profunda deuda social, una deuda con la comunidad, una deuda que duele. En las próximas semanas, compartiremos un informe con el estado detallado de la situación del municipio, sin ánimo de caer en las reiteradas justificaciones de que no se puede hacer nada, todo lo contrario, no me he propuesto para ser el intendente de las excusas, pero sí siento el deber de ser transparente, consciente y honesto con el estado de situación con que nos encontramos el Municipio, para que desde allí en adelante demos inicio a esta nueva hora».

PROGRAMA 180:

«Nuestro compromiso para los primeros 180 días de gobierno. Un programa intensivo de bacheo; de limpieza y recuperación de los espacios públicos; de mantenimiento de zanjas, desagües y de recuperación de los talleres municipales. Lo básico, lo básico pero que no está».

Publicado el martes 10 de diciembre de 2019