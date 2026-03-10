Boto inauguró las sesiones del Concejo: “Debemos cuidar el rumbo de lo logrado”

En la apertura del período legislativo, el Intendente Leonardo Boto brindó un discurso centrado en las prioridades de gestión para este año y en la necesidad de sostener el rumbo de transformación que viene llevando adelante el Municipio.



Boto encabezó este martes la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Luján, donde repasó las principales transformaciones realizadas durante el último año, dio importantes anuncios y presentó los principales ejes de trabajo para este año.

En ese marco, el jefe comunal planteó como ejes centrales de la gestión el cuidado de la comunidad; la mejora de los servicios y del espacio público; la inversión en obras que transforman barrios y localidades; el acompañamiento social, cultural y productivo; y la continuidad de las políticas públicas que muestran resultados concretos en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas. En este sentido, resaltó que “en el séptimo año de gestión debemos darle continuidad a lo que funciona, a lo que construimos en estos años, lo que forma parte de nuestro día a día. Entendimos que no solo debíamos invertir en obras que transformen la vida de nuestros vecinos sino que también debíamos sostener culturalmente al entramado de la comunidad. Luján cambió; ya no es la ciudad triste, abandonada, que despertaba sensaciones encontradas. Como gestión debemos cuidar el rumbo de lo logrado”, expresó Boto.

A lo largo de su exposición, realizó un balance de los principales avances del último año en materia de salud, infraestructura, seguridad, mantenimiento urbano, ambiente, cultura y planificación, al tiempo que advirtió sobre el impacto local de la caída de la actividad económica, la paralización de la obra pública nacional y la creciente demanda sobre el sistema público de salud.



Dentro del repaso de los hitos del último año remarcó que “nos encontramos a 40 días de concluir el 100% cobertura lumínica en todo el partido de Luján, cuando llegamos en el 2019 su porcentaje de iluminación era del 57%. En el marco de las obras del río logramos cambiar tres puentes con una columna principal que evita inundaciones. Contamos con un Municipio consolidado, que posee un manejo eficiente de las cuentas públicas, de entradas y gastos. Luján mantiene el superávit fiscal, por segundo año consecutivo. Logramos la inversión histórica en seguridad, una de las principales preocupaciones de los vecinos. Con fondos municipales realizamos la puesta en valor de espacios públicos, tareas de señalización vial, la construcción de grandes obras, una inversión histórica en salud, y en todos los puntos que requieran demanda”. En ese contexto, el Intendente también presentó los lineamientos de la agenda 2026, con anuncios vinculados al cierre definitivo del basural a cielo abierto, la seguridad, obras estratégicas, gestión del agua, recuperación de espacios, deporte, acceso al hábitat, tecnología y ambiente, y la finalización del programa Lotes para Lujanenses bajo una premisa clara: “las soluciones más reales y profundas surgen acá, en Luján, porque más allá del contexto, seguimos adelante”, agregó.

Finalmente, convocó a seguir construyendo una ciudad con bases sólidas, reafirmando la necesidad de “cuidar el rumbo, porque cuidar lo logrado es construir futuro”.

Publicado el martes 10 de marzo de 2026