Boto: “Es una victoria que reafirma el camino que estamos transitando”

En el marco de las elecciones legislativas realizadas este domingo, en la ciudad de Luján, la lista del intendente Leo Boto, encabezada por Federico Vanin, se impuso con una diferencia superior al 25% a La Libertad Avanza, en una elección histórica que no se registraba desde 2005. La victoria se ubicó entre las más significativas de la primera sección electoral.

“Es importante que sigamos en este camino. Es un reconocimiento a la lista, pero también a la gestión que viene trabajando todos los días”, expresó Boto tras conocerse los resultados.

Y agregó: “Venimos a transformar, y sentimos que lo estamos haciendo: con obras, con hechos, con concreciones. Por eso este reconocimiento y este acompañamiento de gran parte de nuestra comunidad”.

Pasadas las 21 horas, la Plazoleta Antigua Estación Basílica fue el punto de encuentro para recibir al Intendente y a los candidatos elegidos por el 55.4% de los vecinos de Luján. En su mensaje, Boto también destacó: “Es una lista que apuesta al diálogo, nuestra vocación es construir consensos, reconciliarnos como comunidad, los lujanenses somos hermanos, y queremos ser un ejemplo de unidad para todo Luján”.

Publicado el lunes 8 de septiembre de 2025