Boto detalló cómo se prepara Luján para la visita del Papa León XIV

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El intendente Leonardo Boto brindó detalles sobre los preparativos para la visita del Papa León XIV a Luján, prevista para el 11 de noviembre. El operativo de tránsito, los espacios para recibir a los peregrinos, el alojamiento y los servicios que tendrá la ciudad son algunos de los principales aspectos sobre los que trabajan el Municipio y los distintos organismos involucrados.

En diálogo con Luján en Línea, Boto anticipó que se estima la llegada de al menos un millón de personas y explicó que todavía quedan cuestiones operativas por definir. Además, destacó la dimensión histórica y espiritual de la visita y las oportunidades que puede generar para la ciudad.

—¿Qué aspectos de la visita del Papa están confirmados hasta ahora y cuáles siguen en definición? ¿Se sabe cómo llegará, cuál será su recorrido y dónde se realizará la misa?

—Hay unas cuantas definiciones. Sabemos que será el 11 de noviembre, que la misa va a ser a las 10 de la mañana y que el Papa va a venir por vía terrestre desde la cárcel de Devoto hasta Luján. También sabemos que va a ingresar en el Papamóvil y seguramente va a atravesar todo el corredor de concentración previsto para la misa.

El corredor va a comenzar en la parte de adelante de la Basílica. Junto al cerco de la Basílica se va a construir el escenario mayor, que será el altar principal, y se extenderá prácticamente hasta la Autovía 7. Se estima que la concentración se va a dar desde la Plaza Belgrano hasta el puente de la Autovía 7. Esa va a ser la zona de concentración.

—¿Cómo se está preparando el operativo de tránsito? ¿Cuándo comenzarían las restricciones y dónde podrán estacionar quienes lleguen desde otras ciudades?

—El tránsito va a funcionar normalmente, como todos los días, prácticamente hasta el martes, que es el día previo a la llegada del Papa. Ese día van a comenzar las restricciones en los grandes ingresos vehiculares en las afueras de la ciudad. Todavía falta definir el horario.

Esto no debería complicar a los vecinos que estén dentro de la ciudad, pero obviamente va a afectar a quienes lleguen desde afuera. Lo que se prevé es generar grandes zonas de estacionamiento, que van a ser informadas oportunamente, para recibir a esa masa muy grande de gente que venga desde el Área Metropolitana por la Autovía 7, desde Cuyo por el oeste de la Ruta 7 o por la Autovía 5. La idea es que puedan dejar sus vehículos en las afueras e ingresar caminando.

Se estima hacer cortes sobre la Ruta 6, la Ruta 7 vieja y la Autovía 7. Sobre la Ruta 5 hacia el oeste, seguramente será en la zona del puente de Jáuregui, y sobre la Ruta 7 desde el oeste el corte estará en el distribuidor de Cortínez. La finalidad es que la gente estacione allí, deje sus vehículos y continúe caminando.

Quien llegue antes de que comiencen esas restricciones podrá moverse libremente, aunque obviamente no va a poder estacionar en la zona crítica.

—¿Qué se considera “zona crítica” y qué restricciones tendrá?

—Denominamos zona crítica al sector delimitado por la avenida Muñiz, el río Luján, la Autovía 7, Carlos Pellegrini y Humberto I. Es una zona que va a estar muy cuidada porque será la de mayor intervención y la que va a recibir las mayores concentraciones de personas.

Va a haber muchas limitaciones para el estacionamiento. No se va a permitir el estacionamiento de ómnibus y se va a desalentar también el estacionamiento de vehículos. Además, vamos a trasladar oportunamente la terminal. Todas estas cuestiones las vamos a ir comunicando a medida que queden definidas.

—¿Cuántos visitantes estima que podrían llegar y cómo se prepara la ciudad para recibirlos?

—Yo creo que va a venir un millón de personas e incluso más. Si se dan determinadas circunstancias y los feriados acompañan, creo que puede venir mucha más gente. Pero ya con un millón de visitantes, un millón de peregrinos que vengan a participar de la misa del Papa, Luján va a estar en niveles de ocupación formidables.

La producción del evento incluye prácticamente 2.000 baños químicos y puntos de hidratación. Vamos a generar dos grandes áreas de servicios, donde habrá oferta gastronómica y de bebidas.

También se van a instalar dos hospitales móviles, uno en cada una de estas áreas de servicios, y habrá espacios de compra y otras prestaciones. Estamos trabajando en todo eso.

—¿Cómo funcionará la ciudad durante esos días? ¿Está definido si habrá feriados, clases o actividad administrativa?

—El lunes 9 ya está definido como feriado nacional. Y el miércoles 11, que es el día en que el Papa llegue a Luján, seguramente también va a ser feriado para la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Se está trabajando en eso en este momento.

—¿Cómo se está organizando el alojamiento? ¿Hay un relevamiento de las plazas disponibles y de los espacios que puedan ofrecer vecinos e instituciones?

—La hotelería tiene un altísimo nivel de ocupación y de reservas. Lo mismo sucede con el alquiler de departamentos, que ya está en un nivel altísimo.

Hace unos diez días convocamos a toda la comunidad a que presente alternativas: terrenos, habitaciones para alquilar y también espacios pertenecientes a instituciones, centros de jubilados, sociedades de fomento, clubes o parroquias. Todos aquellos que tengan grandes salones donde pueda alojarse gente que venga con su bolsa de dormir son bienvenidos, sobre todo cuando esos lugares cuentan además con servicios como duchas y baños.

Estamos recibiendo un montón de información que ahora se está procesando. En unos días, seguramente la semana que viene, vamos a estar informando un gran listado con oferta de servicios gastronómicos, alojamiento, estacionamiento y demás.

Son servicios excepcionales, que salen de la oferta habitual. En ese listado va a estar tanto la oferta tradicional como esta oferta extraordinaria.

—¿Qué oportunidades cree que puede dejar la visita para Luján, tanto desde el punto de vista económico y turístico como en términos más simbólicos?

—Primero, completar una de las grandes páginas de la historia de Luján. Hace décadas que no tenemos un Papa en el Santuario Nacional. El último había sido Juan Pablo II durante la guerra y es una bendición, un honor, poder recibir nuevamente a un Santo Padre como León XIV en nuestra ciudad.

Me parece que hay un legado que se va a empezar a escribir una vez que parta, cuando se apaguen las luces y pase la efervescencia que conlleva esta gran concentración. Van a seguir retumbando el discurso, el sermón y las palabras del Santo Padre, que estoy seguro de que van a abrir una nueva perspectiva. Eso en cuanto a lo intangible, a lo espiritual, a lo trascendente.

En el corto plazo también es una oportunidad para el posicionamiento de Luján, para mostrar este nuevo Luján que estamos generando entre todos, un Luján renovado, con sus obras sobre el río, con sus grandes intervenciones y con sus mejoras. Me parece que eso es muy importante.

Y, a la vez, esta enorme concentración brinda un universo de oportunidades para los comerciantes y para el vecino. Vecinos y vecinas que quieran vender gaseosas, bebidas, gastronomía, cosas dulces o saladas. Vamos a tratar de abrir realmente la posibilidad para que el universo de los vecinos de Luján pueda comercializar aquello que produce.

Pero me parece que lo más importante es lo que decía al comienzo, lo trascendente, aquello que por ahí no se ve, pero sabemos que está ahí. Ese mensaje y ese proceso que se va a abrir una vez que el Papa parta de Luján.

En el plano más inmediato, habrá beneficios en términos de posicionamiento y oportunidades para los vecinos que puedan aprovechar el evento.

—¿Qué se le puede decir al vecino de Luján que todavía tiene muchas dudas con respecto a la visita y a cómo va a funcionar la ciudad? ¿Y qué mensaje final le daría a la comunidad sobre cómo prepararse para este acontecimiento?

—Bueno, lo primero que quiero decirle al vecino es que seguimos trabajando. Hay comités unificados a nivel nacional y comités provinciales, donde se van definiendo cuestiones de manera permanente. Es muchísimo lo que se ha avanzado y lo que se ha definido, pero todavía falta.

Ya fuimos definiendo los grandes temas y ahora tenemos que ir al territorio, a la cuestión más fina, para ver cómo le impacta a cada vecino en particular en cuanto a movilidad, autos, accesos y demás.

Así que pedir calma. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para ir generando piezas comunicacionales que puedan aclarar gran parte de las dudas que tengan los vecinos y también vamos a ir contestando cuestiones individuales.

Pero no perdamos de vista la perspectiva, no perdamos de vista este momento histórico que va a atravesar nuestra ciudad, no perdamos de vista la bendición que significa recibir a un Santo Padre aquí en Luján, que pueda rezar a los pies de nuestra Madre, a los pies de la Virgen, que pueda caminar entre nuestra gente y que realmente Luján pueda aprovechar este evento para proyectarse a nivel global. Así que, bueno, le metemos como siempre para adelante.

Publicado el sábado 26 de septiembre de 2026