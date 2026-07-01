Boto: «Cerramos el basural para siempre»

Publicado el miércoles 1 de julio de 2026

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Después de más de 50 años de actividad, se concreta el cierre definitivo del basural a cielo abierto más grande de Argentina.

La medida fue posible gracias a una reorganización operativa que permite que el 100% de los residuos domiciliarios sean trasladados de forma directa a CEAMSE para su disposición final.

El plan contempla el cierre operativo del predio, el control estricto de accesos y la vigilancia perimetral para garantizar el cese absoluto del ingreso de residuos.

Al mismo tiempo, se impulsa un proceso de transición para los recuperadores informales que trabajaban en el lugar, con capacitación e integración a un sistema cooperativo, fortaleciendo el trabajo del Centro de Reciclaje Manuel Belgrano.

Este proceso cuenta con el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Ambiente, la Jefatura de Asesores y el CFI, consolidando una política ambiental histórica para Luján.

Publicado el miércoles 1 de julio de 2026