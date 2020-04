Boto apeló a la responsabildad ante las nuevas excepciones a la cuarentena

Este martes el Intendente Leonardo Boto envió un mensaje a la comunidad a través de sus redes sociales, en el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de Coronavirus.

En el mismo se refirió a las nuevas medidas de excepciones de la cuarentena que se llevarán a cabo en el Municipio, y apelo a la responsabilidad de los ciudadanos en este adverso contexto.

“Luego de estudiar algunos sectores, actividades económicas y expresiones de nuestra comunidad, establecimos permisos específicos y puntuales para algunas de ellas. Esto no significa un relajamiento del aislamiento, no significa que dejemos de usar tapabocas, o que abandonemos las norma sanitarias; todo lo contrario. Vamos a continuar en este camino, profundizando estas medidas, que no son el logro de un gobierno, de un intendente, o de alguien en particular, es un logro que construimos entre todos y que tenemos que sostener entre todos” dijo el Jefe Comunal.

En cuanto al aislamiento social preventivo y obligatorio, el intendente expresó: “Creo que a los resultados nos podemos referir. Podemos observar de qué manera en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, logramos ralentizar el contagio para que no crezca exponencialmente. Debemos cuidar el aislamiento, que es la barrera más efectiva que tenemos, como lo venimos haciendo. Tenemos que sentirnos orgullosos por lo logrado y redoblar el esfuerzo para lo que viene de acá en adelante”.

El intendente también resaltó que todas las medidas que se tomen pueden ir cambiando, ya que las acciones que el municipio lleve adelante deben adaptarse continuamente al dinámico contexto.

A su vez también destacó la posibilidad de que en los próximos días exista un aumento de casos sospechosos en nuestra ciudad, ya que, por protocolo, cualquier persona que tenga algún tipo de síntoma compatible con el COVID- 19 debe hacerse el hisopado.

“Si continuamos en este camino de cuidarnos entre todos solidariamente, con conciencia colectiva e individual, vamos a poder atravesar este nuevo desafío que tenemos de la mejor manera” concluyó.

Publicado el martes 21 de abril de 2020