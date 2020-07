VIDEO. Boto anunció fuertes controles a la circulación por la ciudad

En el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de Coronavirus, el Intendente Municipal, Leonardo Boto, compartió un nuevo mensaje, ante la nueva etapa de aislamiento que regirá del 1 al 17 de julio sobre el AMBA.

En este sentido, explicó que se trata de una fase más estricta en la que los esfuerzos apuntarán, fundamentalmente, a controlar la circulación y señaló que desde mañana, 1.° de julio, habrá fuertes controles en la circulación de Luján, controles aleatorios que se irán desplazando, en los que se controlará que quien circula tenga el debido permiso de circulación, cuya tramitación es absolutamente obligatoria.

“Quedarnos en casa lo más posible es la única medida concreta que tenemos para prevenir el contagio, más en este momento, que comenzamos a transitar el pico advertido por los especialistas en salud. Lo vemos a diario en los informes que emite la Secretaría de Salud”, subrayó el Intendente.

“En estos 100 días de pandemia, trabajamos mucho para fortalecer el sistema de salud. De cinco respiradores que había en el Hospital, hoy ya hay trece, a los que se suman los de los efectores privados de salud. Trabajamos fuertemente en la implementación de protocolos y se capacitó a todo el personal de salud, médico y no médico, al que se debe reconocer su enorme esfuerzo. Es importante que hagamos valer todo este esfuerzo”.

Asimismo, el Intendente remarcó que se desarrolla hace semanas el Programa “Detectar”, por el que agentes de salud, de la Secretaría de Desarrollo Humano y de organizaciones sociales recorren los barrios detectando síntomas compatibles con la enfermedad, derivando a las personas a los centros de atención primaria o al Hospital, para así evitar brotes. A su vez, desde la Secretaría de Desarrollo Humano se continúa con un programa de alimentación histórico en Luján, que ha aumentado en 1200% la inversión en alimentación desde el inicio de la pandemia.

Por otro lado, señaló que se seguirán garantizando los servicios públicos municipales en tanto a recolección de residuos, limpieza, el sistema de salud, y las guardias mínimas en el palacio municipal y las diferentes secretarías. Sin embargo, se insta a la responsabilidad colectiva en cuanto a la demanda de servicios, porque hoy la atención municipal se ve considerablemente reducida debido a que parte del personal goza de licencia en el marco de los decretos presidenciales y otra parte queda siempre en reserva dado que el personal trabaja en grupos reducidos, para evitar contagios de grandes grupos.

En relación al sector comercial, el Intendente manifestó que “estamos todos juntos en el mismo barco y me duele cuando tienen que cerrar. Aspiro a que nos mantengamos en permanente diálogo, porque acá no hay bandos, la suerte de ustedes es la suerte de todo Luján. Me encantaría hablar del distrito comercial, del distrito histórico, de cómo los mejoraremos, de cómo embelleceremos la Plaza Colón, de cómo tener mayor seguridad. Todo ello vendrá en cuanto se pueda. Hoy tenemos que transitar la salida juntos y de la mejor manera. Saldremos unidos y fuertes”. De este modo, el Intendente pidió hacer un último esfuerzo por cumplir el aislamiento de esta quincena (después que la que el AMBA volverá a su estado comercial previo) para que todos los esfuerzos hechos hasta ahora rindan fruto.

Publicado el martes 30 de junio de 2020