Boto anticipó que se esperan más de un millón y medio de personas en la llegada del Papá a Luján

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El intendente de Luján, Leonardo Boto, saludó este miércoles al papa León XIV durante la audiencia general en el Vaticano y le transmitió la expectativa de la comunidad local por su visita a la ciudad.

Durante el encuentro, Boto le manifestó al pontífice que Luján lo espera “con los brazos abiertos” y adelantó que alrededor de un millón y medio de personas podrían participar de la misa que León XIV celebrará el 11 de noviembre a las 11 de la mañana, en la plaza ubicada frente a la Basílica.

Según explicó el intendente en declaraciones a EFE, la celebración será “una de las concentraciones más grandes de la historia de Luján” y constituirá el momento central de la visita del Papa a la ciudad, en el marco de su viaje por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Boto también presentó en el Vaticano el Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas, que se realizará en Luján los días 19 y 20 de octubre. El encuentro reunirá a obispos y arzobispos de diócesis que cuentan con santuarios marianos, junto con intendentes de las ciudades donde se encuentran esos templos.

Durante su encuentro con León XIV, el jefe comunal le entregó además una fotografía de 2004, en la que aparece Robert Prevost, entonces prior general de los Agustinos, celebrando una misa junto al cardenal Jorge Bergoglio en la parroquia de San Agustín de Buenos Aires.

“Para toda la comunidad es una bendición que venga el Papa”, sostuvo Boto, quien recordó que Luján no recibe a un pontífice desde 1982, cuando visitó la ciudad San Juan Pablo II.

Aunque la agenda oficial todavía no fue publicada, el intendente señaló que además de la misa multitudinaria está prevista una conferencia para servidores de santuarios en un edificio ubicado junto a la Basílica.

Fuente: Agencia Infobae.

Publicado el miércoles 16 de septiembre de 2026