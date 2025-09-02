Borrego: «Somos la única lista que defiende con seriedad las ideas de la Libertad en Luján»
Política.
En la recta final hacia las elecciones del 7 de septiembre, Natalia Borrego reafirmó que Unión Liberal es la única lista que representa de manera seria y coherente las ideas de la libertad en Luján.
“Mientras otros improvisan o buscan acuerdos con la vieja política, nosotros sostenemos con firmeza los principios de Milei y trabajamos para llevarlos al Concejo Deliberante. No estamos acá para especular, estamos acá para defender a los vecinos”, expresó Borrego.
Acompañada por Dante Arregui, la lista se presenta como la alternativa real frente a la confusión generada por quienes hoy intentan apropiarse del sello liberal sin haber hecho nunca nada por sostener sus ideas.
“Desde 2021 venimos construyendo este espacio junto a concejales que ya demostraron que se puede legislar con coherencia, con propuestas concretas y sin negociar con la política de siempre”, señaló Borrego.
En este sentido, Unión Liberal volvió a diferenciarse de otros sectores: “Price y Hasen representan la improvisación y el oportunismo. Hablan de libertad, pero conviven con quienes siempre se opusieron a ese proyecto y quieren traer el conurbano a Luján. Los vecinos de Luján saben distinguir entre palabras vacías y compromiso verdadero”, remarcó Arregui.
El respaldo del concejal libertario Pablo Carnevale confirma el carácter fundacional del espacio en Luján y refuerza la identidad de Unión Liberal como la lista que lleva adelante con seriedad la bandera de la libertad.
“Este 7 de septiembre hay una sola opción clara para quienes quieren que la libertad se exprese en el Concejo Deliberante: votar por Natalia Borrego y Dante Arregui, sumar dos concejales que representen a los vecinos y poner un freno a la vieja política”, señaló Carnevale.
Publicado el lunes 1 de septiembre de 2025