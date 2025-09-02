  Borrego: «Somos la única lista que defiende con seriedad las ideas de la Libertad en Luján»

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

En la recta final hacia las elecciones del 7 de septiembre, Natalia Borrego reafirmó que Unión Liberal es la única lista que representa de manera seria y coherente las ideas de la libertad en Luján.

“Mientras otros improvisan o buscan acuerdos con la vieja política, nosotros sostenemos con firmeza los principios de Milei y trabajamos para llevarlos al Concejo Deliberante. No estamos acá para especular, estamos acá para defender a los vecinos”, expresó Borrego.

Acompañada por Dante Arregui, la lista se presenta como la alternativa real frente a la confusión generada por quienes hoy intentan apropiarse del sello liberal sin haber hecho nunca nada por sostener sus ideas.

“Desde 2021 venimos construyendo este espacio junto a concejales que ya demostraron que se puede legislar con coherencia, con propuestas concretas y sin negociar con la política de siempre”, señaló Borrego.

En este sentido, Unión Liberal volvió a diferenciarse de otros sectores: “Price y Hasen representan la improvisación y el oportunismo. Hablan de libertad, pero conviven con quienes siempre se opusieron a ese proyecto y quieren traer el conurbano a Luján. Los vecinos de Luján saben distinguir entre palabras vacías y compromiso verdadero”, remarcó Arregui.

El respaldo del concejal libertario Pablo Carnevale confirma el carácter fundacional del espacio en Luján y refuerza la identidad de Unión Liberal como la lista que lleva adelante con seriedad la bandera de la libertad.

“Este 7 de septiembre hay una sola opción clara para quienes quieren que la libertad se exprese en el Concejo Deliberante: votar por Natalia Borrego y Dante Arregui, sumar dos concejales que representen a los vecinos y poner un freno a la vieja política”, señaló Carnevale.

Publicado el lunes 1 de septiembre de 2025