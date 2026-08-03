Bomberos y Defensa Civil trabajan de manera coordinada en emergencias del casco céntrico
En protocolos de emergencia.
Bomberos Voluntarios de Luján y la Dirección de Defensa Civil del Municipio de Luján mantienen un trabajo conjunto de planificación y coordinación orientado a garantizar la mejor respuesta posible ante situaciones de emergencia, teniendo en cuenta las características de cada sector de la ciudad y los distintos escenarios que pueden presentarse.
En ese marco, durante la planificación de las obras de renovación del casco céntrico, particularmente en las calles San Martín y Mitre, se trabajó de manera coordinada en la evaluación de recorridos, procedimientos operativos y estrategias de actuación para distintas hipótesis de emergencia.
Como parte de ese proceso permanente de mejora, el Sistema de Protección y Defensa de la Comunidad (PRODECOM) continuará revisando y actualizando los procedimientos y protocolos de actuación. La coordinación entre Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y el resto de las instituciones que integran el sistema local de emergencias expresa un trabajo profesional, sostenido y basado en la planificación, con el objetivo de fortalecer de manera permanente la capacidad de respuesta para proteger a la comunidad.
Publicado el lunes 3 de agosto de 2026