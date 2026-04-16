Básquet: gran torneo aniversario de las canchas públicas del Parque San Martín

Publicado el jueves 16 de abril de 2026

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La Municipalidad de Luján informó que, con un gran Torneo Mixto en formato 3X3, este sábado 18 desde el mediodía se celebrará el cuarto aniversario de las canchas públicas de Básquet del Parque San Martín.

“La inauguración de las canchas públicas del Parque San Martín significó para Luján un punto de inflexión para la promoción de este deporte tan lindo. Contar con esta infraestructura nos permitió no solo organizar torneos y competencias, sino también formalizar la práctica a través de la Escuela Municipal de Básquet, que convoca a cientos de niños, niñas y adolescentes. Tenemos mucho para festejar y esperamos que la comunidad nos acompañe”, señaló el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

Las actividades se pondrán en marcha a las 12 horas, con la acreditación de equipos y la entrega de los nuevos conjuntos Street Básquet Luján 2026.

A las 13 horas se definirán las zonas y el fixture del torneo, que tendrá inicio desde las 13.30 y se extenderá hasta las 16.30 horas. En tanto, a las 17 horas llegará el momento de la entrega de premios a los tres primeros puestos.

Por último, a partir de las 18 horas habrá básquet libre mixto para todas las edades. La jornada también incluirá un Torneo de Triples, premios y sorteos.

Con cupos limitados a 16 equipos, las inscripciones deberán realizarse a través del correo electrónico streetbasketlujan@gmail.com.

Las actividades son organizadas por el Municipio de Luján y la agrupación Street Basket Luján.

Publicado el jueves 16 de abril de 2026