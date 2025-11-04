Martes 4 de noviembre de 2025
→ Ver pronóstico

Básquet: Gran Torneo 3×3 en las canchas públicas

 El Municipio de Luján invita a participar de un nuevo Torneo de Básquet 3×3, que tendrá lugar el próximo domingo 9 de noviembre en las canchas públicas del Parque San Martín. 

De carácter libre, se trata de una propuesta mixta para mayores de 18 años, con cupos limitados a 16 equipos. 

La actividad comenzará a las 12 horas con las acreditaciones de equipos y el armado del fixture. En tanto, los partidos se disputarán a partir de las 13.30 y se extenderán hasta aproximadamente las 16.30 horas

Cerca de las 17 horas se realizará la entrega de premios a los primeros tres puestos y desde las 18 se abrirá una instancia de basquet libre mixto para todas las edades. Además, habrá un torneo de triples, premios y sorteos. 

Las inscripciones de equipos deberán realizarse a través del correo electrónico streetbasketlujan@gmail.com 

El Torneo de Básquet 3×3 es organizado por la agrupación Street Basket Luján y la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

