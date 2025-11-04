Básquet: Gran Torneo 3×3 en las canchas públicas

Publicado el martes 4 de noviembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján invita a participar de un nuevo Torneo de Básquet 3×3, que tendrá lugar el próximo domingo 9 de noviembre en las canchas públicas del Parque San Martín.

De carácter libre, se trata de una propuesta mixta para mayores de 18 años, con cupos limitados a 16 equipos.

La actividad comenzará a las 12 horas con las acreditaciones de equipos y el armado del fixture. En tanto, los partidos se disputarán a partir de las 13.30 y se extenderán hasta aproximadamente las 16.30 horas

Cerca de las 17 horas se realizará la entrega de premios a los primeros tres puestos y desde las 18 se abrirá una instancia de basquet libre mixto para todas las edades. Además, habrá un torneo de triples, premios y sorteos.

Las inscripciones de equipos deberán realizarse a través del correo electrónico streetbasketlujan@gmail.com

El Torneo de Básquet 3×3 es organizado por la agrupación Street Basket Luján y la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el martes 4 de noviembre de 2025