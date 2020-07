Ayudantes Terapéuticos denunciaron que IOMA no les paga

La Acompañante Terapéutica, Laura Darlan, se refirió a la situación que están padeciendo con la obra social IOMA. Explicó que esta obra social les está adeudando a la fecha siete meses de honorarios. «Somos 11 mil prestadores que no cobramos desde diciembre del año pasado y algunos compañeros desde agosto del 2019, ese es el reclamo que estamos teniendo ante IOMA, ante el Director Homero Giles y ante el gobernador Kicillof», detalló en relación a todos los trabajadores de la provincia. El argumento por parte de las autoridades es que recibieron a IOMA en default, con un vaciamiento importante, pero agregó que en enero tuvieron una reunión con el Director quién se comprometió a ponerse al día.

«La deuda asciende a los 70 millones de pesos», informó Laura y señaló que ellos todos los meses sacan plata de su bolsillo para pagar el monotributo. Es una exigencia de la obra social para estar al día y poder presentar la facturación, explicó. «Entonces encima de que no cobramos debemos pagar el monotributo de nuestro bolsillo para poder presentar la facturación que cobramos después de un año con suerte. Estamos trabajando prácticamente gratis», detalló.

«Por una cuestión de ética personal no abandonamos nunca al acompañado, más de uno piensa en dejarlo porque no se puede sustentar un trabajo un año», aseguró la acompañante terapéutica. En cuanto a medidas de fuerza, explicó que ellos no hacen paro de actividades y continúan trabajando a pesar de la precarización laboral. Ante este escenario, comentó que se hicieron ocho manifestaciones en La Plata hasta el momento donde se pidió que intervenga el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. «Mañana se vuelve a marchar de IOMA de La Plata a Gobernación, está vez van algunos gremios a apoyar a las compañeras, así que mañana se vuelve a marchar nuevamente para exigir los pagos, para exigir otra vez la precarización con la que estamos trabajando y para que seamos reconocidos como prestadores de salud», relató. Antes de finalizar, consideró que se sienten rehenes de IOMA.

Publicado el martes 14 de julio de 2020