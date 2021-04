Ayrton Pérez sumó un nuevo podio

El Evento #2 de RMC Buenos Aires, convocó a Ayrton Pérez, al trazado de la ciudad de Zárate, el pasado fin de semana. En esta oportunidad, la categoría utilizó la variante #9. Ayrton enfiló junto a los demás protagonistas de la clase Mini Max.

Las primeras pruebas dejaron algo preocupado al piloto de Luján, quien se encontraba relegado de las primeras posiciones que habitualmente ocupa. En la clasificación, logró mejorar su registro y se quedó con el 5° puesto para largar en las mangas. En la primera, conservó su condición de partida en la llegada. En la segunda, exigiendo sus dotes conductivas, arribó a la meta en la 3ª colocación.

Sobre esta primera parte del fin de semana, explicó: “Empezamos un poco complicados. El motor no va como nosotros queremos. Clasificamos 5°, muy exigidos. Nos costó mucho la primera manga. Me quedé atrás de Pedro (Mariezcurrena) y me pasó Santi (Santino Dore). Cuando pasó Ibarra, ellos se tocaron un poco y aproveché para avanzar. En la “Tranquera”, exigí todo el motor y llegué de casualidad, 5°”.

Luego agregó sobre la segunda batería: “Largué bien la segunda manga. Traté de exprimir el motor y el auto todo lo que podía. En el final, pude ponerme 3°. En la salida de la “Pico de Pato”, salí bien y pude pasar al 3° lugar”.

La manga del domingo volvió a ver a Pérez luchando por progresar en al trío de punta. Luego de otra carrera intensa, la línea de sentencia lo recibió en la 4ª ubicación.

Para la competencia Final, la grilla de partida lo mostró en el 3° cajón. En los primeros tramos de la etapa definitoria, capturó el 2° puesto, desde donde aguantó todo lo que le fue posible. Cumplidos los primeros giros de la carrera, cayó a la 3ª colocación donde se mantuvo hasta el cierre, logrando un nuevo podio, y valiosos puntos para el campeonato.

“Terminamos con un poco de bronca, porque no pudimos pelear la punta. Igualmente, nos sirvió la experiencia y logramos llegar al podio. No teníamos más, pero igual intentamos pelear. En la largada, me metí segundo. Falivene vio que no podía seguir el ritmo del puntero, que no tenía más y me pasó. Después aguanté en el 3° lugar y llegamos al podio”, evaluó Ayrton antes de festejar en la ceremonia de premiación.

Luego agregó: «Quiero agradecer a mi familia, especialmenta a mi papá y a mi abuelo por todo el trabajo que hicieron, a Bubu, al CAR, a mis auspiciantes Diagno Truck, VIM Indumentaria, Autogama Luján y a todos los que siempre me apoyan”.

Con estos resultados, Ayrton Pérez mejora al 3° lugar de la tabla de la Mini Max, con 113 unidades. Su próxima presentación por este torneo será el fin de semana del 17 y 18 de abril, en el kartódromo de la ciudad de Buenos Aires.

Publicado el lunes 5 de abril de 2021