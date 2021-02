Ayrton Pérez debutó en el Iame Series con un podio

Ayrton Pérez, el piloto de Luján, debutó en Iame Series Argentina y subió al podio con firmes aspiraciones al título en Pre Junior.

Un muy buen inicio de temporada tuvo Pérez el pasado fin de semana en el kartódromo de la ciudad de Buenos Aires. La cita que lo señaló como candidato a la victoria, correspondió al Round #1 de la Champion Cup, en la que integró el plantel de pilotos de la clase Pre Junior.

Lo mejor de los entrenamientos previos de la mañana del sábado le perteneció a Pérez, quien supo continuar por el buen camino en la clasifica, adueñándose de la Pole Position.

Luego, en la primera manga, luchó por los primeros lugares y tras algunos intercambios, completó la etapa en la 2ª posición.

Cumplida esta primera parte con saldo favorable, afirmó: “Arrancamos bien el fin de semana. Hicimos la pole en la clasificación, pero en la manga, el auto no rindió como esperábamos. No sé qué pasó. Tal vez sea la pista, que no estaba buena. Al principio pude esquivar los toques y me escapé con los otros dos pilotos de adelante, pero el ritmo del auto no era bueno. Habrá que mejorar para mañana”.

El warm up del domingo nuevamente estableció al piloto de Luján en lo mejor de los relojes. En la segunda manga, ocupó gran parte de la etapa la 2ª colocación, hasta que un toque en la lucha por la punta, lo marginó de la competencia cuando transcurría el último giro.

En la final, con una buena partida, logró establecerse en la condición de escolta desde donde fue en busca de la posición del líder. Desde los primeros giros le ofreció lucha, pero no encontró la situación propicia para efectuar el sobrepaso. Mantuvo el resto de la etapa un intenso acoso por la primera ubicación, pero la línea de sentencia lo recibió cuando ejecutaba su último intento, en el 2° lugar.

Con cierto descontento por el resultado de esta etapa, Ayrton manifestó: “Estamos un poco calientes. Nos quedamos con un 2° puesto. El 2° es el primero de los perdedores. Creo que está bien el resultado para ser nuestro debut, pero lo tuvimos muy cerca y no lo pudimos conseguir. Fuimos protagonistas todo el fin de semana, pero hay que seguir trabajando para mejorar”.

Luego completó: “Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos, principalmente a mi tía, a mi preparador físico, a mis auspiciantes Chip Truck, a Diagno Truck, a VIM Indumentaria y a todos los que siempre me apoyan”.

Con este trabajo a lo largo de todo el fin de semana, Ayrton Pérez se establece en el 2° lugar de la Pre Junior, con 19 puntos. Su próxima presentación por este torneo será el fin de semana del 3 y 4 de abril, en circuito a determinar.

Publicado el miércoles 24 de febrero de 2021